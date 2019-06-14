Google'ın SOS Alerts Hizmeti Gelişiyor!
Google'ın SOS Alerts hizmeti artık sadece tehlikeyi haber vermeyecek; sizi tehlikeden uzaklaştırmak için de elinden geleni yapacak!
- Levent Öztürk
Google gerçekten sizleri tehlikelerden korumak istiyor. Bu amaçla da firma, 2 yıl önce hizmete soktuğu SOS Alerts sistemini güncelliyor. Google'ın SOS Alerts sistemi zaten yerel bölgenizdeki doğal afetlerden haberdar olmak için kullanılabilmekteydi ve artık sizi tehlikeden uzaklaştırmak için de yönlendirmeye başlayacak.
Google, SOS Alerts'i 2017 yılında kriz anında insanlara yardımcı olmak için başlatmıştı. SOS Alerts, Arama ve Haritalar genelinde çalışarak, yakın bölgelerdeki doğal afetlerden insanları haberdar ediyor. Bu bilgilendirme işlemi haber güncellemeleri, yardımcı olacak telefon numaraları ve daha pek çok bilgiyi içeriyor.
The Keyword üzerinde açıklandığı üzere Google şu anda SOS Alerts'i çeşitli şekillerde güncelleniyor. Eklenecek en önemli şeyler arasında fırtına tahmin konileri, deprem sallantı haritaları ve sel uyarıları gibi görsel bilgiler bulunuyor. Eğer bir fırtınanın yolu üzerindeyseniz, fırtınaya yaklaşan günler içerisinde Google size bir kriz bilgilendirme kartı sunacak. Bu kart ile fırtına tahminine yöneltilecek ve gerekli olan bilgilerin yanı sıra fırtınanın yolunu da görebileceksiniz. Bir depremin yaşanmasının ardından da Google bir kriz bilgilendirme kartı sunacak. Bu kart da depremin sallantı haritasını (merkez noktası, şiddeti ve etkilenen alanı gösterecek) gösterecek. Böylelikle de tahminen depremden etkilenen kişileri öğrenebileceksiniz.
Ayrıca beklenen şiddeti içeren sel uyarıları da geliyor. Fırtına ve deprem bilgilendirme kartları küresel olarak kullanılabilecekken, sel uyarıları Google'ın söylediğine göre "sel ile ilgili küresel can kayıplarının %20'sinin yaşandığı" Hindistan ile sınırlı olacak.
Son olarak da, belki de en önemlisi, Google Maps artık sizi tehlikeden uzağa yönlendirecek. Eğer Google, kriz durumundan etkilenen bir alana ilerlediğinizi düşünürse size bir uyarı gönderecek ve sizi "sorun yaşanan alandan uzaklaştırmak için" elinden geleni yapacak...
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