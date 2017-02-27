Google'ın Spaces Uygulaması Fazla Dayanamadı!
Google'ın mesajlaşma uygulamalarından biri olan Spaces Nisan ayında kullanıma kapanacak...
Google, çok sayıda mesajlaşma uygulamasına sahip olduğu için yoğun bir itiraz topluyor olabilir ancak muhtemelen unutmuş olduğunuz bir başka mesajlaşma tarzı bir uygulaması da bulunmaktaydı. Bu uygulamanın adı Spaces idi ve 17 Nisan tarihinde sonlandırılma kararı alınmış durumda. Google'ın klasik bahar temizliği bu yıl erken başlıyor ve firma, bu temizlik ile beraber belki de mesajlaşma stratejisine biraz daha fazla odaklanabileceğini gösterecek.
Spaces, insanların belirli konular hakkında konuşmalar başlatabilecekleri küçük gruplar oluşturmalarına yardımcı olmaya çalışan bir uygulamaydı. Bu uygulama, bir mesajlaşma uygulamasından ziyade küçük bir grup forumu uygulaması olarak düşünülebilirdi. Bir konu belirleyebiliyor, arkadaşlarınızı veya beraber çalıştığınız kişileri davet ederek tartışabiliyordunuz. Uygulamanın belki de en önemli özelliği ise otomatik bir şekilde Google aramaları, görüntüleri, YouTube videoları ve daha fazlasına yer verebilmesiydi.
Bir Google+ yayını ile Google ürün yöneticisi John Kilcline Spaces'dan öğrendiklerini alarak var olan diğer ürünlerine eklemeyi planladıklarını söylemekteydi. Tahmin yapmak gerekirse bu uygulamaların birinin, zaten Google Assistant yardımı ile direkt olarak konuşmalara bilgi çekebilen Allo olduğu söylenebilir.
Levent Öztürk
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