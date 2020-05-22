Google'ın Tarayıcısı Chrome İçin Önemli Geliştirmeler Yolda

Google, önümüzdeki haftalarda web tarayıcısı Chrome'da bir dizi güvenlik ve gizlilik geliştirmesi yapacak. Ama görünüşe göre yapacakları, bunlarla da sınırlı kalmayacak.