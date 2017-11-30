Google'ın Veri Tasarrufu Uygulaması Datally Hazır!
Mobil veri kotanızı zamanından önce bitiriyorsanız, Google'ın yeni uygulaması Datally, size yardımcı olmaya hazır!
Mobil veri bağlantısı, özellikle gelişme sürecinde olan ülkelerde pek ucuz değil. Bazıları sınırsız paketler sunsalar da bu paketlerin fiyatları oldukça pahalı. Google ise mobil veriyi daha verimli kullanmak isteyenler için yeni uygulaması Datally'yi yayınladı.
Uygulama ilk olarak belirli ülkelerde beta sürüm olarak kullanıma sunulmuştu ve Google'a göre Filipinler'de veri kullanımını neredeyse yüzde 30 azaltıyordu. Bugünden itibaren Android 5.0 Lollipop ve üzerini kullanan tüm cihazlara açılan uygulama, veri tüketimini izlemenizi ve denetlemenizi sağlıyor. Uygulama sayesinde saatte, günde, haftada veya ayda ne kadar veri kullandığınızı görebiliyorsunuz. Uygulama, bunlara dayanarak size tasarruf ipuçları veriyor.
Datally içerisindeki veri tasarrufu işlevi, arka planda veri kullanımını engelliyor ve uygulamaları kullanırken gerçek zamanlı veri tüketimi bilgileri sunuyor. Herhangi bir uygulamanın hızla veri tükettiğini görürseniz, tek bir dokunuşla onun internet bağlantısını engelleyebiliyorsunuz. Uygulama, herkese açık Wi-Fi noktalarını da bulmanızı kolaylaştırıyor. Yakındaki Wi-Fi noktalarını listeleyen uygulama, bu noktaları puanlandırmanıza, böylece başkalarının kaliteli Wi-Fi bağlantılarını bulmalarını kolaylaştırmanıza aracılık ediyor.
Uygulamayı denemek istiyorsanız, şimdi Google Play'den indirebilirsiniz.
Google Play'den indirin: Datally
Zeynel A. Öztürk
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