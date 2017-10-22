Google'ın Yapay Zekâsı İnsansız Öğrenecek!
Google'ın AlphaGo yapay zekâsı, masa oyunu Go'da uzmanlaşmak için artık insan girdisine ihtiyaç duymuyor!
Google'ın AlphaGo yapay zekâsı, Çinli masa oyunu Go'da biz insanları yenmeyi zaten başarmıştı. Şimdi ise insanlarla tamamen işi bitti! Alphabet'in yapay zekâdan sorumlu firması DeepMind, AlphaGo Zero'yu duyurdu. Bilgisayar programının son versiyonu, şimdiye kadarkilerin en gelişmişi ve tüm önceki versiyonları yeniyor. Ayrıca önceki sürümlerinden eşsiz bir yönden farkı var: Önceki Alpha Go'lar insanların binlerce yıllık amatör ve profesyonel Go oyunlarıyla eğitiliyordu, Zero ise insanlardan gelecek iç görüye hiç ihtiyaç duymuyor. Bir sınıftaki popüler olmayan çocuklar gibi, yalnız başına, ve kendine karşı oynayarak öğrenecek.
Üzgün ve yalnız bir varlık gibi görünen Zero, daha şimdiden müthiş bir performans sergilemeye başladı. Zero, şampiyonları yenen önceki Go sürümünü 100 galibiyet ve sıfır mağlubiyetle yendi. Ve bu zafer sadece üç günlük bir antrenmanın ardından geldi. 40 gün dahili Go oyunlarının ardından, Master versiyonu da 89-11 yendi (bu program Mayıs ayında dünya birincisi Ke Jie'yi yenmişti), böylelikle muhtemelen tarihteki en iyi Go oyuncusu oldu.
Yeni AI'yı yeni yapan bazı farklı teknik özellikler de var. CEO Demis Hassabis'in söylediğine göre, "insan bilgisinin sınırlarını ortadan kaldırmak", yapay zekâyı özgürleştirmede en etkili olan faktör olmuş.
Bunu yaparak, DeepMind yapay zekânın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birini de çözmeye yaklaşıyor: Eğitim için çok büyük miktarda verilere ihtiyaç duymak. Bu yaklaşımın stratejik bir masa oyununun dışında da işe yarayıp yaramayacağını ise zamanla göreceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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