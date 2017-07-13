Google'ın yeni AI projesi insanları hedef alıyor...
Google'ın yeni AI projesi PAIR, bu kez AI'leri üreten ve kullanan kişileri hedef alıyor...
Araştırmacıların, AI'lerin isyan etmeyeceklerini garantileme çabaları sürerken, Google'ın en son projesi insan-AI ilişkilerini geliştirmeye odaklanıyor.
Teknoloji ve veri devinin yaptığı duyuruda People+AI Research (PAIR) çalışması tanıtıldı ve bu çalışma, AI'lerin daha "insani" kullanımları için geliştirme ve etkileşim kaynakları ve araştırmaları sunmayı planlamakta.
Google'ın resmi blog'una göre PAIR'in hedefleri, üç büyük grup için uygun eğitimsel ve pratik kaynaklar sunmak olacak. Bu gruplar da kendi AI'lerini geliştiren mühendisler ve araştırmacılar, profesyonel alanlarda ilerlemek için AI'yi kullanan uzmanlar ve gündelik kullanıcılar olarak belirlenmiş durumda.
Bazı yayımlar ve açık kaynaklı malzemeler şimdiden PAIR çatısı altında toplanmaya başlamış durumda. Bunların arasında Google'ın makine öğrenimini takip eden araştırmacılara daha iyi eğitimli AI sistemleri geliştirmede yardımcı olacağını söylediği Facets Overview gibi görselleştirme araçları da bulunuyor.
Her ne kadar PAIR'in çabalarının elle tutulur bir sonuç göstermesi için bir süre geçmesi gerekecek olsa da, AI araştırma ve geliştirmesinde kapsayıcı, erişilebilir ve etik rehberlerin olması, teknolojinin dışlayıcı ve hatta distopya yönüne ilerlemesinin engellenmesi için büyük bir önemi olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Levent Öztürk
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