Google'ın Yeni Ölüm Fermanı YouTube İçin Geldi!
Google, YouTube'un içerisinde bulunan ama muhtemelen pek çoğumuzun hiç duymadığı bu araçları emekliye ayıracağını açıkladı!
YouTube için içerik üreten biri değilseniz, sitenin bir Video Editörü'ne ve Fotoğraf slayt gösterisi araçlarına sahip olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Artık öğrendiğinize göre, bu araçlardan bazılarının kaldırılacağını üzülerek belirtiyoruz. Halen üzerinde çalıştığınız bir proje varsa, bitirmek ve yayınlamak için 20 Eylül'e kadar zamanınız var. Google bunu YouTube'un destek sayfalarında açıkladı.
Araçların niye kaldırıldığına gelince, en olası sebep bunları pek fazla kişinin kullanmıyor olması. İnternet üzerinde video düzenleme, bilgisayarda yüklü programlara göre çok daha yavaş çünkü videonuzu önce internete yüklemek, sonra da son halini geri indirmek zorundasınız. Buna rağmen, güçsüz laptopları, tabletleri ve Chromebook'ları olanlar için güzel bir seçenekti.
Buna karşın Google, "yeni düzenleme yazılımı arıyorsanız, birçok ücretsiz ve ücretli üçüncü parti düzenleme araçlarının bulunduğunu" söylüyor. Diğer bir deyişle, YouTube editörü 2010'da ilk çıktığında kullanıcı çekmek için güzel bir yöntemdi, ama şimdi ortalarda daha çok uygulama varken kaynakları buna harcamanın pek anlamı kalmadı.
Satın almaya niyetiniz ve iyi bir PC'niz veya Mac'ınız varsa, kullanabileceğiniz diğer bazı bağımsız uygulamalar içinde Adobe Premiere CC, Apple'ın Mac için Final Cut Pro X'i ve Avid'in profesyönellere yönelik Media Composer'i var. Avid'in ayrıca Media Composer First isimli ücretsiz bir uygulaması da var, Apple'ın Mac için iMovie'si ve iOS için Clips'i bulunuyor. Windows'un ise çok bilinen Movie Maker'i var. Sadece bir web editörü istiyorsanız, birçok tarayıcıda çalışan Magisto ve WeVideo'yu deneyebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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