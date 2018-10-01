Google'ın Yeni Sürprizi Yolda!

Sızan bilgiler, Google'ın, Noel sezonu için büyük bir sürpriz hazırlığında olduğunu söylüyor!

Google Kendi Üretimi Akıllı Ekranla Mı Geliyor

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