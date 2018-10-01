Google'ın Yeni Sürprizi Yolda!
Sızan bilgiler, Google'ın, Noel sezonu için büyük bir sürpriz hazırlığında olduğunu söylüyor!
Google'ın akıllı hoparlörü Google Home'un yanı sıra kendi üretimi bir Akıllı Ekranı da Noel'den hemen önce piyasaya çıkabilir. Amazon'un Echo Show'una potansiyel bir rakip oluşturmak için Google; JBL, Lenovo ve LG gibi markalarla iş birliği yapmıştı. Ancak Google şu an kendi tasarımı bir Akıllı Ekranı piyasada sürmüş değil.
Ancak bu yakın gelecekte değişebilir. Nikkei Asian Review'ın yeni bir raporuna göre, Google yıl sonuna kadar devasa sayılarda piyasaya sürülecek bir Akıllı Ekran üzerinde çalışıyor olabilir.
Bu söylentiler Nikkei'ye, Google'ın Noel Bayram'ı öncesi 3 milyondan fazla ürün istediğini iddia eden tedarik zinciri sağlayıcılarından biri tarafından geldi. Bu henüz resmi olarak ilan edilmemiş bir ürün için yüksek bir sipariş rakamı gibi görünüyor.
Google aslında geçtiğimiz sene Google Home Mini ile benzer bir şey yapmış, 4 Ekim 2017 tarihli basın toplantısında ürünü duyurmuştu. 2 hafta ardından piyasaya sürülen ürün, Noel'de büyük bir indirimle beraber satış rakamlarında rakibi Amazon Echo Dot ile burun buruna gitmişti.
Google'ın gerçekten bir Akıllı Ekran projesi varsa, bir yıl önce Google Home Mini ile aynı satış yöntemini takip etme şansı çok yüksek gibi görünüyor.
Yavuz Alp Şimşek
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