Google'sız, Gizlilik İhlal Etmeyen Android Geliyor

Mandrake Linux'un kurucusu, Android'in her adımınızı takip etmeyen bir sürümünü oluşturmak, hatta yeni bir ekosistem kurmak için yola çıktı!

Google'sız, Gizlilik İhlal Etmeyen Android Geliyor

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