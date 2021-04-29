Görev belgesi 'e-Devlet'ten nasıl alınıyor? Görev belgesi genelgesi

Türkiye'de tam kapanma süreci bu akşamdan itibaren başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü genelgesine göre kısıtlamadan muaf olanlar, kısıtlamada çalışanlar için 'görev belgesi' düzenlenecek. Peki, görev belgesi nedir? e-Başvuru sisteminden görev belgesi nasıl alınıyor?