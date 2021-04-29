Görev belgesi nasıl alınacak? Bakanlıktan görev belgesi açıklaması

Türkiye'de tam kapanma süreci bu akşamdan itibaren başlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bugünkü genelgesine göre kısıtlamadan muaf olanlar, kısıtlamada çalışanlar için 'görev belgesi' düzenlenecek. Peki, görev belgesi nedir? e-Başvuru sisteminden görev belgesi nasıl alınacak? Görev belgesi formlarına nasıl ulaşılıyor? İşte detaylar: