Görmek için kafanızı sallayın! Çizgilerin arasındaki görüntü

İlginç bir deney ile karşınızdayız. Bu nörobilim deneyinde, çizgilerin arasındaki görüntüyü yalnızca başınızı salladığınızda görebiliyorsunuz. Ne kadar hızlı sallarsanız, görüntü o kadar netleşiyor.
Nörobilim (sinirbilim), sinir sistemini inceleyen disiplinlerarası bir bilim dalı. Bu bilim dalı, nöral devrelerin ve nöronların temel özelliklerini anlamayı hedefliyor. Görüntünün başınızı salladığınızda netleşmesi, nörobilim dalının incelediği bir alan.
Peki siz başınızı salladığınızda bu görüntüde ne görüyorsunuz?
Bu yazılarımız da ilginizi çekebilir:
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın