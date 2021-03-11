Gouru, App Store ve Google Play Mağazalarında Yayında

Temel teknolojik araç gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan öğrenim teknolojileri de büyük bir hızla gelişiyor. Online veya yüz yüze özel ders almak ve vermek isteyenleri tek bir platformda buluşturan Gouru uygulaması, sunduğu özelliklerle geleneksel eğitime güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilen, Gouru'da özel dersler sadece okul dersleri ile sınırlı da değil. Kullanıcılar okul derslerinin yanı sıra müzik, spor, yabancı dil, sanat, bilgisayar olmak üzere toplam altı ana kategori altında piyanodan yogaya, programlama dillerinden aşçılığa kadar uzanan toplam 37 alt kategorideki dersler ile diledikleri tüm özel derslere ulaşabiliyor.
Günümüzde özellikle önemi daha da artan uzaktan öğrenimin sağladığı tüm avantajları kullanıcılarına sunan uygulama sayesinde farklı bölgelerden insanlar en iyi eğitime ulaşma imkânından da faydalanabiliyor. Eğitimde fiziksel sınırları ortadan kaldıran Gouru, öğrencilerin öğretmenlerin takviminden kendilerine uygun gün ve saati seçerek diledikleri yerde ve zamanda özel ders almalarını sağlıyor. Öğrenciler bulundukları harita üzerinden konum seçerek istedikleri yerde kendilerine en yakın öğretmenleri hızla bulabiliyor.
"Yurt dışına açılmayı hedefliyoruz"
Gouru uygulaması hakkında açıklamada bulunan Gouru Kurucusu Kerem Kırtıl, "Pandemi tüm alanlarda olduğu gibi eğitim dünyasında da dinamikleri kökten değiştirdi. Artık hemen hemen her şeyin online yapıldığı yepyeni bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönemden geçerken herkesin aynı kalitede eğitim alabilmesini mümkün kılmak, eğitimde fırsatı eşitliği yaratmak adına bu uygulamayı hayata geçirdik. Şu ana kadar 5 binin üzerinde kullanıcıya ulaştık. Zengin özel ders içeriklerimizi de sürekli genişletmeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilerleyen dönemde yurt dışına açılmak." dedi.
Gouru uygulamasını ücretsiz indirmek için:
https://apps.apple.com/us/app/id1529283417
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gouru.gouru&gl=TR
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