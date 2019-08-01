Göz Kırparak Her Şeyi Daha Yakından Görün!
Sadece 2 kez gözünüzü kırparak her şeyi daha yakın görmek ister miydiniz? Bu, yakında gerçek olabilir!
- Levent Öztürk
Kaliforniya San Diego Üniversitesi bilim insanları, yeni bir kontak lens prototipi ürettiler. Bu prototip, göz hareketleriyle kontrol edilebiliyor ve sadece iki kere göz kırparak zumlama ve uzaklaşma yapabiliyor. Ekibin bulgularını içeren bir makale, bu ay Advanced Functional Materials'da yayımlandı.
Bu biyomimetik lensler, gözlerin hareketi ile ortaya çıkan elektrik sinyallerine tepki veren esnek polimer filmlerden yapılıyor. Bu sinyallerle, insanlar uyurken bile elektrik dalgaları yayabiliyorlar. Baş araştırmacı Shengqiang Cai'nin New Scientist'e söylediğine göre gözlerimiz bir şey göremese bile, çoğu kişi gözlerini hareket ettirmeye ve bu sinyalleri oluşturmaya devam ediyor.
Tabii ki henüz bu ürünün erken dönemlerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Gizmodo'nun söylediğine göre prototip şu anda test kullanıcılarının gözlerinin çevresinde elektrotların bulunduğu özel bir düzende çalışıyor. Bilim insanları, bu buluşlarının gelecekte protezlerde, ayarlanabilir gözlüklerde ve uzaktan kontrol edilen robotiklerde kullanılmasını ümit ediyor.
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