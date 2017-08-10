GPU-Z ile ekran kartınız hakkında bilgi alın!
Sisteminizdeki ekran kartının özelliklerini detaylı olarak gösteren bu araç, çok işinize yarayabilir
Ekran kartınızın kod adı, bellek boyutu ve tipi, çekirdek frekansı ve çok daha fazlasını TechPowerUp GPU-Z ile öğrenebilirsiniz.
Ücretsiz bir araç olan GPU-Z, kuruluma ihtiyaç duymuyor ve ekran kartınızla ilgili önemli bilgileri önünüze seriyor. Nvidia, ATI ve Intel grafik yongalarını destekleyen araç, GPU bilgilerini, görüntü bilgilerini, overclock bilgilerini gösterebiliyor ve PCI-Express yapılandırmasını sınamak üzere GPU yükleme testi yapabiliyor.
Ekran kartınızın BIOS'unu yedekleme yeteneğine de sahip GPU-Z, Windows XP, Vista, Windows 7, 8 ve Windows 10'u destekliyor.
İndirin: TechPowerUp GPU-Z
Zeynel A. Öztürk
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