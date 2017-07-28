Grand Theft Auto 6'dan İlk Sızıntı Gelmiş Olabilir
Son zamanların en başarılı oyunlarından GTA V'i devam ettirecek oyunla ilgili ilginç bir keşif var!
Grand Theft Auto V, içerisinde bulunduğumuz neslin en çok satan oyunlarından biri. PC, Xbox One ve PlayStation 4'te toplam 80 milyon satan oyun, GTA Online üzerinden de büyük bir gelir akışı sağlıyor.
Ancak Tim Neff adlı bir dublörün iStunt'taki özgeçmişini güncellemesiyle, dublörün Grand Theft Auto VI (6) üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. GTA VI dedikoduları bir süredir yapılıyor ve dublörün sayfasındaki bilgi doğruysa, oyundan ilk sızıntıyla karşı karşıyayız demektir.
Dublörler oyun geliştirmede özellikle yüksek riskli sahnelerde hareket yakalama için kullanılıyor. Bununla birlikte Take-Two, GTA VI'nın varlığını henüz doğrulamadı. Firma şu sıralar 2018'e ertelediği Red Dead Redemption 2 ile meşgul.
Bu tür dedikodulara hemen inanmamakta fayda var ancak Rockstar ve Take Two'nun yeni bir GTA tanıtması çok ilginç olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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