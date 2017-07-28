Grand Theft Auto 6'dan İlk Sızıntı Gelmiş Olabilir

Son zamanların en başarılı oyunlarından GTA V'i devam ettirecek oyunla ilgili ilginç bir keşif var!

Grand Theft Auto VI'den İlk Sızıntı Geldi

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