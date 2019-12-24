Greta Thunberg ile Gelen Büyük Tuzak!

Kurbanlarını tuzağa çekmek için İsveçli genç çevreci Greta Thunberg'i kullanan küresel bir kötü amaçlı e-posta kampanyası keşfedildi. Proofpoint araştırmacıları, Thunberg'in adını kullanarak kurbanların kötü amaçlı Emotet isimli bir zararlıyı indirmelerini hedefleyen geniş bir kampanyanın varlığını açıkladılar. Bu zararlı, cihazları bir botnet'in parçası haline getiriyor. Proofpoint tarafından belirtilene göre bu kampanya, özellikle .edu e-posta adresli çevre dostu öğrencileri hedef alıyor.
"Greta Thunberg'i Destekleyin" benzeri bir başlığa sahip olan e-posta, alıcıları hükümetlere karşı, iklim değişikliğine yönelik yeterince önlem almadıkları gerekçesiyle protestoya davet ediyor gibi gözüküyor. Bu sahte protestonun buluşma yeri ve zamanı gibi ayrıntılarının ekli e-postada olduğu belirtiliyor ancak bu dosyayı açmak, Emotet kötü amaçlı yazılımının kurban cihaza indirilmesine sebep oluyor.
"Time'ın Yılın Kişisi 2019" ödülüne sahip olan biri adına gönderilen bir e-postada bulunmayacak çok sayıda yazım hatası, eski bir .doc formatının kullanılması ve benzeri ipuçları bu e-postanın gerçek olmadığı hakkında ipuçları veriyor olsa da, pek çok kullanıcı bu kampanyaya kurban düşmüş gibi gözüküyor. Ayrıca kampanya küresel ölçekte gerçekleştiriliyor ve Japonya, Almanya, İtalya, BAE ve Avusturalya'daki kullanıcılar ana hedefler.
E-postanın alıcılar tarafından iletilerek yayılmasının istenmesi, kampanyanın Dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılması anlamına da geliyor.
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