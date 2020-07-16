Greyhound Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı! Tom Hanks'in yeni filmi

Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Greyhound filmi Apple TV+'ta şimdiye kadar yayınlanan filmler arasında en fazla izlenen oldu. Peki Greyhound filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yanıtı...