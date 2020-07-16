Greyhound Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı! Tom Hanks'in yeni filmi

Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound 10 Temmuz'da Apple TV+ platformunda yayınlandı. Apple'ın filmin yayın hakları için Sony'ye 70 milyon dolar ödediği öğrenilmişti.
Film Sony tarafından 15 Mayıs'ta sinemalarda yayınlanacaktı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle yayın tarihi önce 15 Haziran'a çekildi daha sonra Apple ile anlaşma yapıldı.
Peki Greyhound filminin konusu nedir? Neden bu kadar fazla ilgi topladı? İzlenme rekoru kıran film hakkında detaylar şu şekilde:
Greyhound Filminin Konusu Nedir?
Greyhound filmi gerçek bir hikayeyi anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın anlatıldığı filmde, Tom Hanks, bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde karşımıza çıkıyor.
Kaptan Ernest Krause'un gemisinin bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülmesi ve devamında yaşanan olaylar Greyhound filminin konusunu oluşturuyor.
Ayrıca Greyhound filminin senaristi de Tom Hanks. Filmin yönetmeni ise Aaron Schneider.
Greyhound Oyuncu Kadrosu
- Tom Hanks (Yüzbaşı Ernest Krause)
- Stephen Graham
- Elisabeth Shue
- Rob Morgan
Greyhound Fragman
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