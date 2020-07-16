Greyhound Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı! Tom Hanks'in yeni filmi

Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Greyhound filmi Apple TV+'ta şimdiye kadar yayınlanan filmler arasında en fazla izlenen oldu. Peki Greyhound filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yanıtı...

Greyhound Apple TV+'ta izlenme rekoru kırdı! Tom Hanks'in yeni filmi

Tom Hanks'in yeni savaş filmi Greyhound 10 Temmuz'da Apple TV+ platformunda yayınlandı. Apple'ın filmin yayın hakları için Sony'ye 70 milyon dolar ödediği öğrenilmişti.

Film Sony tarafından 15 Mayıs'ta sinemalarda yayınlanacaktı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle yayın tarihi önce 15 Haziran'a çekildi daha sonra Apple ile anlaşma yapıldı.

greyhound

Peki Greyhound filminin konusu nedir? Neden bu kadar fazla ilgi topladı? İzlenme rekoru kıran film hakkında detaylar şu şekilde:

Greyhound Filminin Konusu Nedir?

Greyhound filmi gerçek bir hikayeyi anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın anlatıldığı filmde, Tom Hanks, bir Amerikan destroyer gemisinde ilk gününü geçiren kaptan Ernest Krause rolünde karşımıza çıkıyor.

Kaptan Ernest Krause'un gemisinin bir devriye sırasında Nazi botları tarafından pusuya düşürülmesi ve devamında yaşanan olaylar Greyhound filminin konusunu oluşturuyor.

Ayrıca Greyhound filminin senaristi de Tom Hanks. Filmin yönetmeni ise Aaron Schneider.

Greyhound Oyuncu Kadrosu

  • Tom Hanks (Yüzbaşı Ernest Krause)
  • Stephen Graham
  • Elisabeth Shue
  • Rob Morgan

Greyhound Fragman

Greyhound — Official Trailer | Apple TV+Greyhound — Official Trailer | Apple TV+
The only thing more dangerous than the front lines was the fight to get there. Screenplay by Tom Hanks, Greyhound now on the Apple TV app: Inspired by real events, Captain Ernest Krause (Tom Hanks) leads an international convoy of 37 ships on a treacherous mission across The Atlantic to deliver thousands of soldiers and much-needed supplies to Allied forces. Stephen Graham, Rob Morgan, and Elisabeth Shue star alongside Hanks. The Apple Original film was directed by Aaron Schneider and produced by Gary Goetzman. Subscribe to Apple TV’s YouTube channel: Follow Apple TV: Instagram: Facebook: Twitter: Giphy: More from Apple TV: Stories to believe in. Apple TV+ is a streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. Watch now on the Apple TV app: #Greyhound #Trailer #AppleTV

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