Gri Gövdeli Boş iPhone Modeli Videoda!
Yeni sızan "içi boş" iPhone 8 modeli, telefonun gri renginin ne kadar güzel görüneceğinin ipucunu verdi!
Apple'ın bir sonraki telefonuyla ilgili raporların ardı arkası kesilmiyor. Bu seferki sızıntı ise iPhone 8'in içi boş bir kalıbını eline geçiren MacRumors'tan geldi.
Bu defasında farklı olan ise telefonun arka yüzünün gri olması. Daha önceki çizimlerde ve boş modellerde arka yüzün parlak siyah olduğunu görmüştük. Daha önce sızan görüntülerdeki gibi burada da ön yüzün neredeyse tamamını kaplayan, hoparlörün ve sensörlerin etrafını saran bir ekran görüyoruz. Arkada ise çift kamerayı üzerinde taşıyan cam panel bulunuyor.
Video, telefonun birçok detayından bahsetse de Touch ID sensörünün nerede olduğu hala belli değil. En son raporlar, Apple'ın parmak izi sensörünü ekranın altına yerleştirmeyi henüz başaramadığını, bu yüzden sensörün arkada veya güç düğmesinin üzerinde yer alabileceğini söylüyordu. Bazı raporlar ise Apple'ın parmak izini tamamen bırakarak 3 boyutlu yüz taramaya geçeceğini ileri sürdü.
Bir sonraki iPhone'un ne zaman tanıtılacağı henüz açıklanmadı ancak resmi tanıtımın önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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