Grow My Store: Google'dan Bir Yeni Araç Daha
Google, özellikle internetten ürün satanlara yardımcı olacak Grow My Store aracını kullanıma sundu!
Google, Avrupa'daki satıcıların çevrimiçi deneyimlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak Grow My Store aracını kullanıma sundu.
Yeni araç, Avrupa'nın farklı bölgelerindeki çevrimiçi satıcılara çeşitli önerilerde bulunarak işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor. Örneğin satıcılara fiyatları daha açık biçimde göstermeleri ve gezinti deneyimini iyileştirmeleri önerilebiliyor. Grow My Store, çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilmiş 22 ölçüm gerçekleştiriyor. Araç, işi büyütmeye yardımcı olacak Google ürünlerinden ve hizmetlerinden de faydalanmanızı önerecek.
Grow My Store, ilk başta İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde sunulacak. Diğer Avrupa ülkeleri, bu sene içerisinde desteklenmeye başlanacak.
Grow My Store'un önerileri, pazara ve ülke çapında yapılan araştırmalara özel olacak. Örneğin Birleşik Krallık'taki tüketicilerin yüzde 63'ü, iyi bir alışveriş deneyimi için fiyatların açık biçimde gösterilmesi gerektiğini söylerken İspanya'daki tüketicilerin yüzde 40'ı, ertesi gün teslimatın satın alma ihtimalini artıracağını söylüyor.
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