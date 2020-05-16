GTA 5', Bedava İndirmek İsteyenler, Koca Bir Siteyi Çökertti

Epic Games, büyük bir oyunu ücretsiz olarak sunacağını açıkladığında, nefesler tutulmuştu. Firma sonunda, ücretsiz olarak indirilebilecek olan oyunun GTA 5 olduğunu duyurdu. Hemen arkasından oyun indirmeye açıldı ancak Dünya'nın dört bir yanından gelen oyuncuların taleplerini karşılamak mümkün olmadı, Epic'in sitesi çöktü.
Epic sitenin ağır yük altında dağılmasından hemen sonra resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınladı ve sorunu kabul etti.
Ağır trafik, firmanın diğer oyunlarını, özellikle Fortnite ve Battle Breakers'ı da etkiledi ancak bir süre sonra bu oyunlar tekrar oynanabilir hale geldiler.
Neyse ki, 8 saatlik kesintinin ardından sistem düzeldi ve GTA V ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu oyun türünün meraklısıysanız, hemen ücretsiz kopyanızı alabilirsiniz.
Firma, 2018'den beri bedava oyun sunuyor. Ancak GTA 5, bugüne kadar sunulan en büyük oyun konumunda. 2020 yılı içinde başka büyük oyunların da ücretsiz olarak indirilmeye açılacağı ise, Epic'ten gelen yeni sürpriz olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun...
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