GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? Şirketin CEO'sundan Resmi Açıklama Geldi!

Yıllardır beklenen Grand Theft Auto serinin yeni bölümünün ne zaman tanıtılacağına yönelik açıklama, oyun devinin CEO'sundan geldi. Ancak cevap pek sevindirici değil.