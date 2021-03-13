GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? Şirketin CEO'sundan Resmi Açıklama Geldi!

Rockstar Games, bilindiği GTA serisi ve Red Dead Redemption oyunlarıyla adını oyun tarihine altın harflerle yazdırmış bir oyun geliştirme şirketi. Bu şirketin tepe kuruluşu ise bir diğer ünlü şirket Take-Two Interactive olurken, oyun severlerin yıllardır heyecanla beklediği GTA 6 hakkındaki cevap da bu şirketten geldi.
GTA 6'nın ne zaman çıkacağı uzun zamandır merak halinde. GTA 6'nın Rockstar Games tarafından geliştirilmekte olduğu söylentileri yıllardır ortalarda dolanıyor, ancak bugüne kadar net bir açıklama duymuş değiliz. Aslında bu şirketin DNA'sında da yer alıyor, o nedenle pek şaşırdığımız da söylenemez. Zira şirket oyunun hazır olduğunu son ana kadar söylemekten kaçınmasıyla tanınıyor.
GTA 6 hakkında RockStar Games'ten cevap alınamayınca bu defa gözler üst şirket Take-Two Interactive'e dönmüş ve GTA 6'nın akıbeti şirketin CEO'su Strauss Zelnick'e yöneltilmiş. Bundan 8 yıl önce çıkan GTA 5'in ardından artık GTA 6'yı ne zaman göreceğimiz sorusuna ise Zelnick'ten pek tatmin edici bir cevap gelmiş değil. Strauss Zelnick, GTA 6 hakkında bir duyuru yapılacaksa, bu duyurunun RockStar Games tarafından yapılacağını söyleyerek soruları cevapsız bırakmış ve topu RockStar Games'e atmış.
Bu cevap ile GTA 6 üzerine bir kez daha belirsizlik perdesi inerken RockStar Games'ten de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Fakat GTA 6'nın şu an geliştirilmekte olduğu biliniyor ve yeni oyunun Nisan 2023 ila Mart 2024 tarihleri arasında çıkacağına yönelik ciddi iddialar bulunuyor. Zira şirketin ekonomik planlarında bu tarihler aralığında tam 89 milyon dolarlık bir harcama yapılacağı görülürken, bunun GTA 6 için yapılacak pazarlama kampanyalarına ilişkin olacağına inanılıyor.
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