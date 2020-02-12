GTA 6 Ne Zaman Gelecek? Görünüşe Göre Çok da Yakın Bir Zamanda Değil!

Take-Two Interactive'in açıklamaları başta bir GTA 6 heyecanı yaratsa da, sonrası pek umut verici olmadı!

  • Levent Öztürk
GTA 6 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?
Rockstar Games

Görünene göre, uzunca bir süre daha yeni bir Grand Theft Auto oyunu ile karşılaşmayabiliriz. Yakın zaman önce düzenlenen bir gelir duyurusunda GTA yayımcısı Take-Two Interactive, firmanın yolda olan yayım planlarına tarihteki "en güçlü hat" olarak hitap etti. Ancak bu hitap şekli, her ne kadar akla hemen GTA 6'yı getirse de, ne yazık ki beklenen oyunu içermiyor.

Take-Two CEO'su Strauss H. Zelnick'in duyuru sırasında yaptığı açıklamalar, Take-Two'nun genel yayım planının güçlü oyunlar içermesine rağmen, her yıl bu oyunlardan birinin "GTA gibi bir hit" olamayacağını söylüyor. Başka bir deyişle, şirket mükemmele ulaşmadan büyük bir oyunu piyasaya sürmek istemiyor ve bu yüzden, bazı yılları "hit oyun olmadan" geçirebileceğini söylüyor.

Kısacası, Take-Two cephesinde, yakın zamanda piyasaya sürülecek bir GTA 6 oyunu görünmüyor. Yine de tetikte olmakta yarar var; bazen sürprizler, hiç de beklenmedik anlarda ortaya çıkabilir...

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