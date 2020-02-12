GTA 6 Ne Zaman Gelecek? Görünüşe Göre Çok da Yakın Bir Zamanda Değil!

Take-Two Interactive'in açıklamaları başta bir GTA 6 heyecanı yaratsa da, sonrası pek umut verici olmadı!

12 Şubat 2020 21:00

Levent Öztürk