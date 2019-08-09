GTA Online ve Red Dead Online Para Basıyor!
Grand Theft Auto 5 kazandırmaya devam ediyor; Red Dead Redemption 2 yoluna tam gaz devam ediyor. Ama tüm bunlar, sadece oyun satışı ile olmuyor!
- Levent Öztürk
Eğer bazı hit oyunların ana gelir kaynağının oyun satışları olduğunu düşünüyorsanız, sizi şaşırtacak bir haberimiz var. Oyun yayımcısı Take-Two'nun ikinci çeyrek raporuna göre, yıl bazında kar %39 artarak 540.5 milyon dolara ulaştı. Ve oyunlarındaki oyun içi satın alımlar bunda büyük bir rol oynuyor. Firma yöneticisi Strauss Zelnick'in Hollywood Reporter'a söylediğine göre GTA Online 2018'e göre "gerçekten büyüdü" ve Red Dead Online'ın erken performansı "beklentileri aştı." NBA 2K19, Borderlands serisi ve Civilization VI gibi oyunlar da duruma katkıda bulunsalar da, en büyük gelirin nereden kaynaklandığı açıkça görülebiliyor.
Zamanlama da bu durumun gelişmesinde yardımcı olmuş olabilir. Bahar döneminde GTA Online için büyük bir güncelleme yapılmış olmasa da, Red Dead Online Mayıs ayında büyük bir güncelleme ile betadan çıktı ve yapılacak daha fazla eylemin yanı sıra satın alınacak daha fazla eşya da eklendi.
İçince bulunduğumuz bu çeyrek de firma için ümit verici gözüküyor. Rockstar kısa bir süre önce GTA Online'a bir casino ekledi ve burada her ne kadar gerçek para ile kumar oynanmasa da, gerçek dünya parasıyla alınabilecek başka ürünleri teşvik ettiği kesin.
Bu momentumun kalıcı olup olmayacağı ise tamamen ayrı bir soru. GTA Online artık neredeyse altı yaşında ve Red Dead Online'ın aynı boyuta ve erişime ulaşacağını söylemek için henüz çok erken. Yine de GTA Online'ın var olan konsol nesli boyunca bu kadar kalıcı bir başarı elde etmesi çok tahmin edilen bir şey değildi.
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