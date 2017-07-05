GTA V Mod Aracı OpenIV Sessizce Geri Döndü
Oyuncuların büyük tepkisi ardından OpenIV, tekrar indirilebilir hale geldi!
Grand Theft Auto V'in popüler mod aracı OpenIV, bir kaç hafta süren yasal sorunların ardından tekrar iş başına dönüyor. Geçtiğimiz ay GTA'nın dağıtımcısı Take Two Interactive, mod aracının geliştiricilerine yasal durdurma ve bırakma mektubu yolladı ve yazılımın oyun içinde bulunan güvenlik sistemini es geçerek dağıtımcı firmanın haklarını ihlal ettiğini iddia etti. Doğal olarak, 14 Haziran'da OpenIV mod yazılımının linkini web sitesinden kaldırmak zorunda kaldı, ancak oyuncular bu olaydan hiç memnun kalmadılar. Şimdi ise mod aracı tekrar OpenIV web sitesinden indirilebilir hale geldi.
Bu haber mod toplulukları için çok iyi de olsa aslında çok da beklenmedik bir sonuç değil. 23 Haziran'da OpenIV'nin sessizce bir yama yayınlaması, ardından Rockstar'ın tek oyuncu modlar için yasal işlemleri durduracağını açıklaması oyuncuları zaten ümitlendirmişti. Ancak çevrim içi modlar hala tam olarak yasal engelin dışına çıkamamıştı.
OpenIV'nin yapımcıları Kotaku'ya yaptıkları açıklamada, yakın zamanda mod aracını geliştirmeye devam edeceklerini söylediler. Bu, oyuncuların GTA'yı bu yazılımı kullanarak modlara erişebileceği anlamına gelse de, yasal sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil ve yazılımın geleceği buna göre şekillenebilir. Take Two'nun en son açıklamasında "genel olarak" yasal işleme başvurmayacağını söylemesi, hala yasal tehditin sürdüğünü kanıtlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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