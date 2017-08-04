GTA V, Üzerinden Geçen Yıllara Rağmen Para Basıyor!

Grand Theft Auto V, yayınlanmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen bugün hala para basıyor!

GTA V para basmaya devam ediyor!

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