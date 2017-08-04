GTA V, Üzerinden Geçen Yıllara Rağmen Para Basıyor!
Grand Theft Auto V, yayınlanmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen bugün hala para basıyor!
Grand Theft Auto V, 2013 yılında yayınlandı ve Xbox One, PC ve PlayStation 4 üzerinde şu ana kadar 80 milyonun üzerinde kopya sattı. Ayrıca Rockstar, oyun için GTA Online adlı bir mod da çıkardı ve bu da yayıncı için ciddi bir gelir kaynağı oldu. Rockstar'ın ana firması Take-Two Interactive'in en son raporuna göre, bu akım yakın bir zamanda yavaşlayacak gibi de gözükmüyor.
Take-Two'nun raporuna göre firma, son üç ay içerisinde 418 milyon dolar gelir elde etti ve bu da bir önceki yıla göre %34'lük ciddi bir artış anlamına geliyor. Dijital net gelir katkısı 268 milyon dolardı ve bu da bir önceki yıla göre muazzam bir %56'lık artış demek.
Bu gelirin arkasındaki en büyük etken ise Xbox Live, PlayStation Network ve GTA Social Club üzerinde dijital DLC satın alımlarıydı. Civilization VI, Mafia III ve WWE 2K17 gibi oyunlar da bu gelire katkıda bulundular. Ancak Grand Theft Auto V, dört yıl önce yayınlanmış olmasına rağmen inanılmaz derecede iyi bir şekilde satılmaya devam ediyor ve en azından Birleşik Krallık'ta 2017 yılı içerisinde halen liste başındaki yerini korumayı başarıyor.
Ayrıca yayıncı, kısa bir süre kalmış olan Red Dead Redemption 2 yayını hakkında da konuştu. Seri şu ana kadar sadece konsollar üzerinde yayınlanmış durumda ancak Take-Two, PC konusu hakkında direkt bir yorum yapmaktan kaçınarak bunun geliştiriciye bağlı olduğunu söyledi. Firma, PC piyasasının "canlı" olduğunu ve genel stratejileri içerisinde önemli bir konuma sahip olduğunu da belirtti.
Levent Öztürk
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