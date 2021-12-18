GTFO Kaliteli Ürünler ve El Yapımı GTFO Büstünü İçeren Ürün Mağazasını Açtı

Geçtiğimiz hafta, The Game Awards sırasında sürpriz şekilde Version 1.0'ı açıklanan oyun, Steam'in dünya çapında çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı ve eşzamanlı oyuncu sayısı %2000 arttı. Bugün ise GTFO ürün mağazasını, klasik oyun ürünlerinden farklı bir şekilde piyasaya sürmeye başlıyor.