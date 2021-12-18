GTFO Kaliteli Ürünler ve El Yapımı GTFO Büstünü İçeren Ürün Mağazasını Açtı

PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 ile adını duyurmuş, sektörün önde gelen isimleri tarafından kurulan İsveç menşeili şirket 10 Chambers, 2019'da Erken Erişim'e açtıkları ve 2015'ten beri 4 kişilik hardcore co-op/FPS türündeki ilk oyunları GTFO üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz hafta, The Game Awards sırasında sürpriz şekilde Version 1.0'ı açıklanan oyun, Steam'in dünya çapında çok satanlar listesinde ikinci sırada yer aldı ve eşzamanlı oyuncu sayısı %2000 arttı. Bugün ise GTFO ürün mağazasını, klasik oyun ürünlerinden farklı bir şekilde piyasaya sürmeye başlıyor.
GTFO, 2019'da Erken Erişim olarak piyasaya çıktığından bu yana sadık oyuncu kitlesi tarafından yakın takipteydi ve 200.000'den fazla üyesiyle dünyanın en aktif Discord sunucularından birine sahip. Fakat şimdiye kadar, oyunu oynamadan GTFO'ya olan sevgilerini gösterme şansları olmamıştı. Bu durum bugün resmi GTFO mağazasının açılışı ile değişiyor ve bunu geleneksel oyun ürünlerinden farklı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
10 Chambers Kreatif Direktörü Ulf Andersson, "GTFO ürünleri çıkarmaya karar verdiğimizde, Fruit of the Loom t-shirt'ü üzerine basılmış, klasik oyun logosunu kullanmamaya da karar verdik," diyerek düşüncelerini dile getiriyor ve ekliyor, "Öncelikle bizim ve umarım daha da fazla insanın gerçekten giymek isteyeceği ve ilk giymeden sonra dolabınızın derinliklerinde durmayacak ürünler hazırlamak istedik. İkincisi, birçok tasarımcımız var ve çoğu sokak giyimi ve moda ile ilgileniyor. Oyun markasını modaya taşımak adına GTFO ürünlerimizdeki bu yaratıcılığı ortaya çıkarmak istedik."
Sokak giyimi tarzında çok çeşitli hoodie'ler, t-shirt'ler, ceketler, çantalar, bereler ve şapkaların yanı sıra koleksiyon yapacağınız benzersiz ürünler bulabilirsiniz. Örneğin, GTFO oyunundaki madencilik şirketlerinden biri olan Santonian Industries'in logosunu taşıyan bir iş yeleği ve baret bunların arasında yer alıyor. Bir diğeri ise oksidasyon yoluyla doğal bir patina veren, epoksi reçine ve demir tozu karışımından yapılmış GTFO oyun içi gaz maskelerinden birinin el yapımı bir büstü. Yanında bakır levha GTFO logolu, taştan yapılmış bir destek ile sunuluyor.
Ulf Andersson "Döküm GTFO Koleksiyon Maskesi ile, Stockholm, İsveç'te bulunanArclight Company'deki arkadaşlarımız tarafından el yapımı ve gerçekten de koleksiyonluk bir parça yaratmak istedik. Bu maske yalnızca 100 adetle sınırlı olacak, rafınızda yapıldığı şekli ile yaşamaya devam edecek ve zamanla eskiyecek; hatta etkileyici bir patine görünümü alacak," diyor ve "Topluluğumuzun sunduğumuz ürünleri beğeneceğini umuyoruz ve mağazamızı açmadan önce gerçekten verdiğimiz önemi göreceklerine inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamlıyor.
GTFO mağazası açıldı ve buradan ziyaret edebilirsiniz.
GTFO'yu Steam üzerinden 179,00?'ye satın alabilirsiniz. Ayrıca Version 1.0'ın çıkışını kutlamak adına şimdilik %25 indirim uygulanmaktadır.
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