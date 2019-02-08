Guardians Of Galaxy 3'ün yıldızından açıklamalar!
Guardians Of Galaxy 3'ün yıldızı çarpıcı açıklamalar geldi. Starlord'u canlandıran Chris Pratt, müjde üstüne müjde verdi.
- Barış Terun
Avengers: Infinity War filminde, lanetler yağdırdığımız Star Lord'u canlandıran Chris Pratt, Guardians of Galaxy 3 hakkında birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Chris Pratt, serinin devamı için geri sayımın başladığını müjdeledi.
Chris Pratt, yaptığımı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Üçüncü film sinema tutkunları ile buluşacak. Bunun için söz verebilirim. Ancak senaryonun ne şekilde biçimleneceği ve yapımın konusu hakkında bilgi sahibi değilim. Tek söyleyebileceğim şey, üçüncü filmin, ilk ikisine kıyasla daha anlamlı bir hikayeye sahip olacağı ve ikili ilişkiler üzerine daha çok yoğunlaşacağı..."
Bilindiği üzere ilk iki filmin yönetmeni James Gunn, uygunsuz Twitter mesajları nedeniyle Marvel'den ayrıldı ve DC Comics Evreni'ne transfer oldu. Suicide Squad 2 filminin yönetmenlik koltuğunda oturması beklenen James Gunn, yeni Superman(Man Of Steel) yapımına transfer oldu.
Marvel ve Disney ortaklığı; Guardians of Galaxy 3 filminin yönetmenliği üstlenecek kişi için yoğun seviyede araştırmalarda bulunuyor. Oscar ödüllü yönetmenlerin de, süper kahraman filmi için aday olduğunu söyleyebiliriz. Serinin üçüncü halkasının, 2021 yılının bahar aylarında gösterime girmesi bekleniyor. Yine de Guardians Of Galaxy 3, beklediğimizden erken veya geç hayat bulabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın