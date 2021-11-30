Gucci Ailesi'nin tepki gösterdiği "House of Gucci" filmi konusu nedir?

Ridley Scott'un son filmi House of Gucci (Gucci Ailesi), Gucci moda hanedanının hayatta kalan aile üyeleri tarafından tepki topladı. Filmin, markanın inşa ettiği mirasa hakaret olduğunu söyleyen aile yapım ile ilgili "Aşağılayıcı ve acı verici" dedi.
HOUSE OF GUCCI HAKKINDA
Ridley Scott'ın filminde Aldo Gucci rolünde Al Pacino, kardeşi Rodolfo rolünde Jeremy Irons ve 1995 yılında eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralanan bir tetikçi tarafından öldürülünceye kadar şirketi devralan yeğeni Maurizio rolünde Adam Driver rol alıyor. Filmde Patrizia Reggiani rolünde ise Lady Gaga var. İtalyan moda evi Gucci'nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci'yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski eşi Patrizia Reggiani 1998'de 26 yıl hapse mahkum edilmişti. İyi hal gerekçesiyle geçen 2017 yılında tahliye edilmişti.
1980'lerin ortalarına kadar 33 yıl boyunca moda evini yöneten Aldo Gucci'nin varisleri Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, film yapımcılarını kendilerine danışılmadığını da söyleyerek yapımı hedef tahtasına oturttu.
House of Gucci (Gucci Ailesi) 24 Kasım'da Vizyona Girdi
2000 yılında yayınlanan The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed adlı kitaptan uyarlanan film, 24 Kasım'da vizyona girmişti. Varisler, filmin "kahramanlarına asla ait olmayan bir ton atfettiğini" söylüyor ve ekliyor "Bu, insani açıdan son derece acı verici ve markanın bugün üzerine inşa edildiği mirasa bir hakarettir."
Peki House of Gucci filminin konusu nedir?
House of Gucci Filmi Konusu Nedir?
House of Gucci, markanın kurucusu Guccio Gucci'nin torunu ve varisi Maurizio Gucci'nin yaşamı ile 1995'te eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralık katil tutularak öldürülmesini konu alıyor.
Filmde Maurizio Gucci'yi Adam Driver, Patrizia Reggiani'yi Lady Gaga ve Aldo Gucci'yi Al Pacino canlandırıyor. Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.
Oyunculara da Tepki Gösterdiler
Varisler film dışında oyuncuları da eleştirdi. "Erkek ve erkek şovenist bir şirket kültüründe hayatta kalmaya çalışan bir kurban" olarak "şımartıldığını" söyledikleri Reggiani'yi savunan "oyuncuların açıklamalarına" da tepkililer.
Bildiriye göre 1980'lerde, moda evinin üst düzey pozisyonlarında birkaç kadın olduğu söyleniyor. Açıklamada, "Gucci ailesi üyelerinin kendilerinin ve sevdiklerinin adını, imajını ve itibarını korumak için harekete geçme hakkını saklı tuttuğu" da belirtildi.
Yönetmen İddiaları Reddetti
1980'lerin ortalarına kadar 33 yıl boyunca moda evini yöneten Aldo Gucci'nin tek kızı Patricia Gucci, daha önce Yönetmen Ridley Scott'ı "kar elde etmek için bir ailenin kimliğini çalmakla" suçlamıştı. Yönetmen ise bu iddiaları reddediyor.
BBC Radio 4'ün Today programına geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Ridley Scott, "Bir Gucci'nin öldürüldüğünü ve bir diğerinin vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girdiğini unutmamalısınız, bu yüzden benim için kar elde etmekten bahsediyor olamazsınız" dedi.
Lady Gaga: Patrizia Gucci Bile Söylemeyecekti
Film yapımcılarını kendilerine danışmadığını söyleyen varislerin sözleri ile ilgili konuşan Lady Gaga ise bunun gereksiz olduğunu hissettiğini belirtti: "Bu hikayenin hakkını verebildiğimi, ancak ona, satır aralarını okuyabilmek için gazetecilik ruhuna sahip olmakla ilgilenen meraklı bir kadının gözüyle yaklaşırsam hissettim. Yani kimse bana Patrizia Gucci'nin kim olduğunu söylemeyecekti. Patrizia Gucci bile" dedi.
Gucci Ailesi Filmi (House of Gucci) Oyuncu Kadrosu
- Lady Gaga (Patrizia Reggiani)
- Adam Driver (Maurizio Gucci)
- Jared Leto (Paolo Gucci)
- Jeremy Irons (Rodolfo Gucci)
- Salma Hayek (Giuseppina Auriemma)
- Al Pacino (Aldo Gucci)
- Jack Huston (Domenico De Sole)
- Reeve Carney (Tom Ford)
- Madalina Diana Ghenea (Sophia Loren)
- Camille Cottin (Paola Franchi)
- Vincent Riotta (Fernando Reggiani)
- Alexia Muray (Silvana Reggiani)
- Mia McGovern Zaini (Alessandra Gucci)
- Florence Andrews (Jenny Gucci)
- Youssef Kerkour (Nemir Kirdar)
- Mehdi Nebbou (Said)
- Miloud Mourad Benamara (Omar)
- Antonello Annunziata (Karl Lagerfeld)
- Catherine Walker (Anna Wintour)
- Martino Palmisano (Richard Avedon)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın