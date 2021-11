Gucci Ailesi'nin Tepki Gösterdiği "House of Gucci" Filmi Konusu Nedir?

24 Kasım'da vizyona giren "House of Gucci" filmi gündemde. Ridley Scott'un son filmi House of Gucci birbirinden ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Gucci Ailesi ise filme tepkili... Bildiri yayınlayan varisler, yapımcıdan oyunculara kadar her konuya tepki gösterdi. Peki, "House of Gucci" (Gucci Ailesi) filmi konusu nedir?