Güçlü Parola Oluşturmak için 4 Araç
Güçlü parolalar oluşturmanıza yardımcı olacak 5 aracı bir araya getirdik.
Parolanızın ne kadar güçlü olduğunu hiç merak ettiniz mi? Peki, daha karmaşık olan parolalarınızı hatırlayabiliyor musunuz? Bu araçlar, güçlü parolalar oluşturmanıza ve bu parolaları test etmenize yardımcı olacak.
1. Strong Password Generator (Web)
Strong Password Generator, gereksinimlerinize göre kırılması güç bir parola oluşturuyor. Daha da önemlisi araç, parolayı hatırlamanıza yardımcı oluyor. Bir süredir kullanımda olan araç, birkaç güvenlik uzmanından olumlu puan almış durumda.
2. Correct Horse Battery Staple (Web)
XKCD, rastgele oluşturulan uzun parolaların, rastgele harflerden daha güçlü olduğunu bir karikatüründe açıklamıştı. Bu web uygulaması, bu formülü gerçeğe dönüştürüyor. Araç, seçtiğiniz ayarlara göre birkaç rastgele kelimeden oluşan bir parola oluşturuyor. Bu parolayı hatırlamak, rastgele harflere göre elbette çok daha kolay.
3. Diceware Passphrase (Web)
Diceware, birkaç teknikten faydalanarak kırılması çok güç parolalar oluşturmanıza yardımcı oluyor. Siteyi kullanarak, gerçek bir zar yardımıyla hatırlaması kolay ancak makineler için kırması çok zor parolalar oluşturabiliyorsunuz. Diceware, bazı güvenlik uzmanları tarafından kullanılıyor ve öneriliyor.
4. Password Meter (Web)
Oluşturduğunuz parolanın ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorsanız, Password Meter'i deneyebilirsiniz. Araç, büyük - küçük harf karışımlarının, rakam, sembol ve harfleri beraber kullanıp kullanmadığınıza bakmakla yetinmiyor. Örneğin peş peşe küçük harfler kullanmanız, puanınızı düşürüyor.
Önemli not: Site güvenli https bağlantısı kullanmadığından, gerçek parolanızı test etmenizi önermiyoruz. Bunun yerine parolanızı değiştirerek, benzer bir metin dizisini test edebilirsiniz.
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