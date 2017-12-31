Güle güle 2017, hoş geldin 2018!
Göz açıp kapayıncaya kadar biten bir yıl daha geride kalıyor! CHIP Online'dan hepinize mutlu yıllar!
2017 yılı kimilerimiz için büyük sevinçlere sahne oldu; kimilerimiz için büyük kayıplara... Ama acısıyla tatlısıyla, bir yıl daha, birkaç saat sonra sona eriyor.
Bizim, tüm CHIP Online çalışanlarının iki ailesi var ve bunlardan biri de kuşkusuz sizlersiniz. CHIP Online olarak, teknoloji dünyasında yaşanan tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için, her yıl olduğu gibi, bu yıl da çok çalıştık; çok da yorulduk. Birkaç saat sonra gireceğimiz 2018 yılında da çok çalışacak, çok yorulacağız. Ama bu tatlı yorgunluk, her zaman olduğu gibi, sizlerin de desteğiyle hiç durmadan büyümeye devam etmemizi sağlayacak.
CHIP Online ekibi olarak yeni yılınızı kutluyor, 2018 yılının hem sizin için, hem de ülkemiz için daha iyi bir yıl olmasını ümit ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler; hepinize mutlu seneler!
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