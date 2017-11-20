Güncelleme Almak İçin En İyi Android'ler Hangileri
Android'li telefonunuzun yazılımının güncel kalması sizin için çok önemliyse, bu üreticileri ve modelleri seçin!
Android'i ilk günlerinden bu yana en çok zorlayan şeylerden biri, üreticilerin telefonlarını güncel tutmaları. Google, Android'in yeni sürümlerini ve güvenlik yamalarını sürekli olarak yayınlasa da bu yeniliklerin telefonlara ulaşması birkaç hafta ile hiçbir zaman arasında değişiyor.
Android'in en son sürümünü kullanmak sizin için önemliyse ve cihazınıza custom ROM yüklemek istemiyorsanız, hangi telefonu seçtiğinize dikkat etmeniz gerekiyor. İşte telefonlarını güncel tutan üreticiler.
Google elbette kendi telefonlarını güncel tutuyor ve yeni telefonları için iki yıl boyunca Android güncellemeleri sözü veriyor. Pixel 2'lerde ise üç senelik Android güncellemesi sözü verildi. Yani Pixel 2'ler, Android P, Q ve 2020'de çıkacak olan Android R'yi de alacak.
Daha da iyisi, Google cihazlarının Android güncellemelerini ilk alan cihazlar olması.
Samsung
Galaxy S and Galaxy Note serisi, iki büyük Android güncellemesi almayı garantiliyor. İki model de yılın ortasında çıktığından, bu aslında 18 aylık bir kapsama alanı demek. Yani Galaxy S7, Oreo'dan sonrasını almayabilir. Galaxy S8'in ise Android P'ye güncellenmesini bekleyebiliriz.
Bununla birlikte güncellemelerin size ulaşması altı ayı alabilir.
Orta seviye Galaxy A telefonları genellikle iki işletim sistemi güncellemesi alırken alt seviye C ve J serileri, bir güncelleme alabiliyor. Ancak bu modellerin güncelleme almalarının bir garantisi yok.
LG
LG'nin güncel tuttuğu telefonların başında amiral gemisi G ve V serileri geliyor. Bunların yanında bazı alt seviye telefonların da güncellediğine şahit olabiliyoruz. Amiral gemileri iki büyük Android güncellemesi alıyor, ancak güncellemeyi hemen almak istiyorsanız başka bir alternatif aramak daha yerinde olabilir. LG G4 Nougat güncellemesini aldığında Oreo, Google'ın telefonlarına sunulmaya başlanmıştı.
Güvenlik güncellemeleri ise G, V, Q, ve X serisi cihazlar için iki yıl sunuluyor. Şu an hangi modellerin desteklendiğini LG'nin bu sayfasında görebilirsiniz.
Sony
Sony'nin güncellemeleri de üst seviye telefonlarda yoğunlaşıyor. Compact modeller dahil amiral gemileri, iki büyük Android güncellemesini alıyor. Firma, planlarını Sony Mobile blog sayfasında detaylı bir biçimde paylaşıyor. Orta seviye telefonlar da genellikle güncelleniyor ancak giriş seviyesi telefonlar maalesef dışarıda kalıyor.
Güncelleme hızı ise pek tutarlı değil. Bazı güncellemeler çok hızlı yayınlanırken bazıları aylar sürebiliyor.
OnePlus
OnePlus, cihazları için iki büyük Android güncellemesi sunuyor. Sistem ve güvenlik güncellemeleri ise daha uzun süre için sunuluyor. Ancak bazı OnePlus kullanıcıları firmaya dikkatle yaklaşıyor çünkü OnePlus 2'nin Nougat'ı alacağı söylenmesine rağmen bu gerçekleşmedi.
HTC
HTC amiral gemisi cihazları için iki büyük Android güncellemesi ve destek sunuyor. Firmanın hangi cihaz için hangi güncellemenin çıktığını gösteren bir web sayfası da var.
Motorola
Moto Z ve Moto X iki büyük Android güncellemesi alırken orta seviye Moto G serisi, bir büyük güncelleme alıyor. Alt seviye E ve C serisi işletim sistemi güncellemesi almıyor.
Zeynel A. Öztürk
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