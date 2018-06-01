Güncelleme Davasında Karar Verildi
Samsung'a, telefonlarına sunduğu güncellemeler hakkında açılan dava nihayet sonuçlandı!
2016'da Hollanda Tüketici Birliği tarafından Samsung'a dava açılmıştı. Tüketici Birliği, Samsung'un düzenli yazılım güncellemeleri için garanti vermesini ve güncelleme konusunda şeffaf olmasını istiyordu. Sorun, mahkemenin çözümleyebilmesi için fazla karmaşık olduğu için herhangi bir yargıya varılamamıştı. Kasım 2016'da ise aynı Hollanda Tüketici Birliği tarafından daha kapsamlı bir dava açıldı ve iki ay önce, mevzu Lahey Bölge Mahkemesine sunuldu.
Samsung, bir açıklamasında kendisine açılan bu dava konusunda endişeli olmadığını söylemişti. Ve görünüşe bakılırsa Samsung'un bu konudaki öz güveni isabetliydi çünkü Hollanda Tüketici Birliği'nin güncellemeler konusunda açtığı davayı kazandı.
Hollanda Tüketici Birliği, Samsung'un cihazlarını çıkarmasının ardından dört sene kadar, bir kullanıcı tarafından satın alındıktan sonra ise iki sene kadar zamanında güncellemeler çıkarmasını istedi. Birlik, davalarda Samsung'un belli zamanlarda güncelleme çıkarmaması sebebiyle kullanıcıların risk yaşadığını göstermeyi başaramadı. Birliğin tüm iddiaları önceden mahkeme tarafından reddedilmişti.
Şimdi Lahey Bölge Mahkemesi ise tamamen Samsung lehine bir karar verdi. Mahkeme, yazılım güncellemelerini yayınlamak için mantıklı bir son tarih belirlemenin mümkün olmadığı sonucuna vardı. Yazılım güncellemelerinin çoğunlukla operatörler ve çip üreticileri gibi bir çok tarafın elinden geçmesi gerektiğini ve bu yüzden güncellemeleri belli tarihlerde yayınlamanın zor olduğunu kabul etti.
Samsung açıkça karardan memnun ve bu mahkeme kararının kendi yaklaşımı konusunda bir sorun olmadığını gösterdiğini düşünüyor. Hollanda Tüketici Birliğinin temyize gidip gitmeyeceği ise henüz doğrulanmadı.
H. Hüseyin Öztürk
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