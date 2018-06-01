Güncelleme Davasında Karar Verildi

Samsung'a, telefonlarına sunduğu güncellemeler hakkında açılan dava nihayet sonuçlandı!

Samsung, güncelleme davasını kazandı!

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