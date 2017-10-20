Güncelleme, Razor'ın Laptop'unda Sorun Çıkardı!

İddialar doğruysa Razor laptop sahipleri, Windows 10'un yeni yayınlanan büyük güncellemesiyle ilgili bir sorun yaşıyor!

Güncelleme, Razor'ın Laptop'unda Sorun Çıkardı!

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