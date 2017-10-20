Güncelleme, Razor'ın Laptop'unda Sorun Çıkardı!
İddialar doğruysa Razor laptop sahipleri, Windows 10'un yeni yayınlanan büyük güncellemesiyle ilgili bir sorun yaşıyor!
Windows 10 Fall Creators Update, birkaç gün önce Fluent Design tasarım dili ve birçok önemli yenilikle geldi. Ancak Razer'ın sistemlerini kullananlar, güncellemeyi yüklemek için biraz beklemeyi tercih edebilirler çünkü güncelleme, firmanın laptop'larında ciddi bir soruna yol açabiliyor.
The Inquirer'a göre Razer forumlarından "Kokorone" adlı bir kullanıcı, Razer laptop'larının Windows 10 sürüm 1709 yapı 16299.15 - Fall Creators Update ile uyumsuz olduğunu söylüyor. Kullanıcının söyledikleri, şunlar:
"Razer, Windows'un bu sürümünü desteklemek için sürücülerini güncellemedi. Güncelleme, pildeyken uyku modundan döndüğünüzde trackpad'i, klavyeyi ve USB işlevlerini kullanılmaz hale getiriyor. Sürücüleri yeniden yüklemek veya Razer desteği ile konuşmak hiçbir işe yaramıyor. Tek onarım yolu, Razer *** toplayıp, bu sorunu çözene kadar Creators Update'e geri dönmek."
İddiaya göre uyku modundan döndükten sonra tüm çevre birimler çalışmayı reddediyor. Ancak sorun, laptop elektrik prizine bağlıyken yaşanmıyor.
Sorun henüz Razor tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Bunun yanında bazı kullanıcılar, sürücüleri yükleyerek sorunu çözdüklerini söylüyorlar. Diğerleri ise sorunu çözmenin tek yolunun bilgisayarı baştan başlatmak olduğunu söylüyor. Razer sahipleri, gerçek bir çözüm için tüm laptop'ları kapsayan bir onarımın yayınlanmasını bekleyecekler gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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