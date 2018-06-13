Güneş Enerjili Surface Pen Patenti
Microsoft, güneş enerjisiyle çalışan bir Surface Pen'e işaret eden patent aldı!
Microsoft'un Surface Pen'in son sürümü bir yıl önce şirket tarafından açıklandı ve gezegendeki "en hızlı dijital kalem" olduğu söyleniyor. Diğer departmanlarda yapılan iyileştirmelerde bile, önceki modellerde olduğu gibi, sayısallaştırıcıyı besleyen bir AAAA batarya ile çalışıyor. Bununla birlikte, teknik devin, Surface Pen'in en son sürümünün ilan edilmesinden önce şarj edilebilir oluşuyla ilgili ilginç detaylar görünüyor.
Şirket tarafından 2016 yılında yayınlanan bir patent, "enerji üretecek şekilde yapılandırılmış" bir hafif hasat ünitesiyle donatılmış bir kalem açıklandı. Başka bir deyişle, tam olarak onun yakınında olan bir ekrandan yayılan ışıkla güç kazanacak ve böylece yeniden şarj edilmeye ihtiyacı ortadan kalkacak.
Son aylarda yayınlanan Surface Pen ile ilgili diğer patentler arasında, dokunmaya duyarlı bir tutma klipsi sergileyen bir tanesi bulunurken, bir diğeri ise, gelecekteki kalem tarafından bulundurulan dokunma hissi ile geri bildirim bulunuyor. Ancak, tüm patentlerde olduğu gibi, bu özelliği kalemin gelecekteki sürümlerinde göreceğimizin hiçbir garantisi yok.
H. Hüseyin Öztürk
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