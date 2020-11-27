Güneş Gözlüğüne Müzik Getiren Gözlük: Bose Frames İncelemesi!

Güneş gözlüğünden kulaklık olur mu? İşte karşınızda hem güneş gözlüğü hem kulaklık gibi davranan Bose Frames Tempo incelemesi!

27 Kasım 2020 20:30

Ercan Uğurlu