Güneş Gözlüğüne Müzik Getiren Gözlük: Bose Frames İncelemesi!

Kısa bir süre önce incelediğimiz Bose Frames gözlüklerini hatırlarsanız. Bir gözlük, ama kulaklık gibi davranan bir gözlük yapısıyla son dönemde karşılaştığımız en yenilikçi ürün olmasıyla fazlasıyla beğenmiştik. Bu defa ise Bose'dan yeni bir model daha var. O da şu an elimdeki bu gayet sportif tasarımlı Bose Frames Tempo modeli.
Evet, tasarımıyla bu defa gayet spor bir model olan Bose Frames Tempo, bu tasarımıyla daha önce incelediklerimizden biraz daha farklı bir gözlük. Öte yandan bu modelde, diğerlerinde bulunmayan farklı özellikler de var. Şimdi hep birlikte bu ilginç cihaza yakından bakalım.
Bose Frames Tempo Tasarımı Nasıl?
Bose Frames ailesinde çok sayıda gözlük modeli yer alıyor. Aslında gözlük demek de tam olarak doğru değil; bu cihazlar giyilebilir hoparlör olarak kategorileniyor. Zira dediğimiz gibi sade bir gözlük değil, aynı zamanda çevresi hoparlörlerle donalı bir gözlük. Öyle gözlük mü olur demeyin; bunu denediğinizde anlıyorsunuz. Yani gözlüğün çevresine takılan hoparlörlerle çevreye bangır bangır ses yayan bir gözlükle dolaşmıyorsunuz etrafta. Tamam, yüksek ses veriyor, ancak sadece size; takan kişiye özel bir orkestra gizli bu gözlüğün içinde. Buna az sonra geleceğiz.
Frames Tempo, tasarımıyla gayet spor görünümde. Bu görünümüyle gözlükte özellikle sportif tasarımlardan hoşlananlara hitap ederken, aktif sporun içinde olanlara da çok uygun yapıda. Üzerinde 65 mm'lik yayvan lensler ve kulak arkasına doğru kavisli yapıda tasarlanan gözlük sapı ile beraber başın çevresini sarıyor.
Gözlük sapının üzerindeki geniş kısımlarda tahmin edebileceğiniz gibi hoparlör sistemini bulunduran cihaz, bu nedenle biraz fütüristik görünüyor. Bu alanda hareket sensörü, mikrofon, mikro hoparlörler, Bluetooth, kontrol devresi ve batarya bulunuyor, o nedenle bu kısım biraz kalınca.
Elbette bu tasarım herkese yakışacak diye bir şey yok. Mesela ben taktığımda bana yakışmıyor. Ancak Frames ailesinde çok sayıda farklı model de var. Daha önce incelediğimiz Frames Alto modeli bana daha çok yakışmıştı mesela. Tüm model seçeneklerini Modern Elektronik'in resmi web sitesinde bir arada görebilirsiniz. Eğer Ray-Ban'in Wayfarer gözlük tasarımını seviyorsanız, bunlardan Alto'yu tercih edebilir veya Soprano, Tenor, Rondo gibi farklı tasarımları da değerlendirebilirsiniz. Hatta burada SoundWear Companion hoparlör adında bir başka ürün daha var ki, o da boyun çevresine takılan bir hoparlör oluyor. Gerçekten de oldukça ilginç olduğunu kabul etmek lazım.
Frames Tempo'nun ağırlığı 49 gram seviyesinde. Önündeki silikon burun pedinden 3 farklı seçenek var. Kutu içeriğinde bunlardan kendinize uygun olanı seçip takabilirsiniz. Ayrıca güzel de bir taşıma çantası yine kutu içeriğinde yer alıyor.
Bose Frames Tempo Özellikleri Neler?
Evet, gözlüğü tasarımıyla biraz tanıdık. Şimdi gelelim özelliklerine. Öncelikle gözlüğün lensleri gerçek güneş gözlüğü lensi, bunun altını çizelim. Bu lensler UV ışınlarının yüzde 99'unu bloke edebilirken, aynı zamanda polarize yapıda. Böylece daha önce incelediğimiz modele kıyasla farklı.
Aynalı siyah renkli bu polarize lensler, çizilmeye ve kırılmaya karşı da dayanıklı yapıda tasarlanmış. Ayrıca yine lenslerin çerçevesinin de bir hayli dayanıklı malzemeden oluştuğunu söyleyelim. Böylece düşürdüğünüzde kolay kolay bir şey olmayacaktır.
Frames Tempo'nun bir diğer farkı ise, yağmura karşı dayanıklı olması. Cihaz, IPX4 sertifikalı. Hoparlör çıkışlarındaki özel olarak tasarlanan akustik örgü sayesinde suya karşı böylece etkili olabiliyor ve dış kullanımlarda yağmur altında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Tempo'nun gözlük saplarının üst ve alt kenarlarına baktığınızda dizilen mikro hoparlörleri görebiliyorsunuz. Böylece bu alandaki şimdiye kadarki en küçük ses sistemini sağlayan Bose, bu minik hoparlörler gerçekten etkili bir ses performansı sağlamayı başarmış.
Bose Frames Tempo Performansı Nasıl?
Gözlükte gerçek anlamda çevresel ses sağlayan mikro bir ses sistemi bulunuyor. Bu ses sistemiyle gayet iyi bir performans sergileyen cihaz, gözünüze ilk taktığınızda gerçekten de sizi şaşırtıyor, çünkü hiç böylesi bir performans beklemiyorsunuz.
Daha önce Frames Alto modellerini yaklaşık 3 ay kadar kullandık. Hatta o dönemde yaz tatilide de değerlendirme şansı bulmuştuk. Geniş saplarından ötürü gözünüzde garip durduğu için çevredekiler de soruyor tabii ki, nasıl bir gözlük o öyle diye. Gözünüzden çıkarıp soruyu soran kişiye veriyorsunuz, sonra da ses performansı karşısında şaşkınlığını izliyorsunuz. Bugüne kadar çevremizde deneyenlerden hiç negatif yorum almadık diyebiliriz. O nedenle bu cihazı denemeden pek tarif etmemiz gerçekten de zor.
Peki, gözlüğü taktığınızda müzik çalarken çevre seslerini duymuyor musunuz, ses izolasyonu nasıl diye sorarsanız, hemen söyleyelim. Bu cihaz tabii ki kulak içi kulaklıklar gibi davranmıyor. Açık hoparlör deneyimi ile beraber müzik sanki arkaplanda çalıyor, başınızın çevresinde dolanıyor. Böylece çalan müzik, çevre sesleri ile homojen bir dağılım sağlıyor; bunun sonucunda da ne çevre sesleri rahatsız edici oluyor, ne de müzik altta kalıyor; Bose, çok güzel bir denge yakalamış.
Benzer konu telefon görüşmeleri için de geçerli. Aramalar için çift mikrofon dizilimi bulunduran cihaz, bununla da iyi bir sesli görüşme performansı sağlıyor. Biz kullandığımız süre için toplu taşımada veya yolda yürürken sıkıntı yaşamadık, cihaz iyi bir ses alışverişinde bulunuyor.
Bose Frames Tempo Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Bose Frames Tempo, Bluetooth 5.1 iletişimini kullanıyor. Gözlüğün sağ kenarındaki tuşa basarak açtığınızda, kolayca telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. 8 cihaza kadar hafızası var ve 9 metreye kadar Bluetooth üzerinden bağlı kalabiliyor. Bose Music uygulamasını da telefonunuza indirerek gözlük ile ilgili ayarlamaları da yapabiliyorsunuz.
Gözlüğün üzerindeki tuş ile şarkıyı durdurup devam ettirebiliyor, bir önceki veya sonraki şarkıya geçiş yapabiliyor, telefonunuzun sesli asistanını açabiliyor ve telefon çağrılarını cevaplayabiliyorsunuz. Gözlüğü kapatmak için ise içindeki sensör sayesinde sadece gözlüğü çıkarıp masaya ters bırakmanız yeterli oluyor.
Bose Frames Tempo'nun pil ömrü ise 8 saate kadar sürüyor. Bu daha önce incelediğimiz Alto modelinde yaklaşık 3.5 saat civarındaydı. Bu anlamda Tempo modelinin daha uzun pil ömrü sağladığı açık. Öte yandan bu gözlüğü daha kısa sürede şarj edebiliyorsunuz, zira bu modelde USB-C şarj yuvası tercih edilmiş. Bu sayede 1 saat içinde şarj edebiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirirsek, Bose yine güzel bir modele imza atmış. Gayet yenilikçi bir cihaz olduğu zaten açık olmasının yanı sıra kullanımının da fazlasıyla keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Yine müzik performansından çok memnun kalacağınızın altını çizebiliriz. Frames Tempo'nun tasarımı size göre değilse, diğer modellere de göz atabilirsiniz. Ancak bunun lenslerinin polarize olması, suya dayanıklı yapısı ve pil ömrünün iddialı olması gibi avantajları da var.
Frames Tempo'nun fiyatı ise 4641 TL. Ucuz bir ürün olmadığı aşikar, ancak gayet niş bir cihaz olmasıyla teknoloji ve müzikseverlerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
EDİTÖRÜN SEÇİMİ
CHIP Online Notu: %91
+ Sportif tasarım
+ Müzikal performans
+ İnovatif yaklaşım
+ Polarize lensler
+ Pratik kullanım
+ Pil ömrü
+ Suya dayanıklı
- Fiyatı yüksek
Bose Frames Tempo Teknik Özellikler
- Lens Genişliği 65 mm
- Lensler Arasındaki Mesafe 17 mm
- Sap Uzunluğu 136 mm
- Bluetooth 5.1
- Bluetooth Menzili 9 m.
- Pil Ömrü 8 saate kadar
- Pil Şarj Süresi 1 saate kadar
- Ağırlık 49 gr.
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