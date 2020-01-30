Güneş'ten Şimdiye Kadarki En Detaylı Görüntüler

Güneş'in görüntüsü yıllar geçtikçe daha da netleşiyor. Yeni teleskop ile çekilen son Güneş fotoğrafında oldukça detaylı ayrıntılar var. En ayrıntılı Güneş fotoğrafı 2020 yılının dikkat çekici uzay görsellerinden biri oldu.Gökbilimciler, ABD Ulusal Bilim Vakfı'nın Güneş teleskopuyla yaptıkları ilk ışık gözlemlerini paylaştılar.
Çok yüksek detaylara sahip olan resimler, 30 kilometrelik küçük parçaları bile görmeye izin veriyor. Görüntüler, Inouye Güneş Teleskopu'nun 4 metre boyutundaki aynası sayesinde yakalandı.
Detaylı Güneş Görüntüsü 20 Yıllık Çalışmanın Sonucu
Sürecin kolay işlemediğini belirtmekte fayda var. Görüntülerin yakalanması için kullanılan ayna, 13 kilowatt'lık bir güce ihtiyaç duyduğundan, inanılmaz derecede ısı üretiyor. Bu yüzden hem araştırmacılar, hem de donanımların korunması için bir soğutucu sistemi kullanılıyor. Bu başarının 20 senelik bir çalışmanın sonucu olduğu belirtiliyor.
"Güneşin Bugüne Kadarki En Ayrıntılı Resmi"
Ulusal Bilim Vakfı direktörü France Córdova, yayınlanan açıklamada şunları söyledi:
"Güneş'in bugüne kadarki en ayrıntılı olan bu resim ve videolarını artık paylaşabiliriz. NSF'nin Inouye Güneş Teleskopu, Dünya'daki yaşamı etkileyebilecek güneş patlamalarının oluştuğu korona içindeki manyetik alanları haritalayabilecek. Bu teleskop uzay havasını neyin harekete geçirdiğine dair anlayışımızı geliştirecek ve nihayetinde tahmincilerin güneş fırtınalarını daha iyi tahmin etmelerine yardımcı olacak."
Güneş'in Dış Katmanları Değişti Mi?
Teleskopun gelecekteki gözlemleri, Güneş'in dış katmanlarının zaman içinde nasıl değiştiğine dair yeni bilgiler verecek. Güneş fırtınalarını tahmin etmek henüz mümkün olmasa da, teleskopun toplayacağı veriler bu yöndeki çalışmalarda kullanılacak.
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