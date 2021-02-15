Güneş Sistemi İçerisinde, Dünya'ya En Uzak Uzay Cismi: İşte 2018 AG37...

Güneş Sistemi'nde keşfedilen, Dünya'ya en uzak uzay cismi ile tanışın... İşte yörüngesini 1.000 yılda tamamlayan 2018 AG37; ya da diğer adıyla Farfarout.

  • Levent Öztürk
Güneş Sistemi artık yeni bir "en uzak cisme" sahip
NOIRLAB/NSF/AURA

Bundan neredeyse iki yıl önce astronomlar, bizden muazzam uzaklıkta olan potansiyel bir planetoitin ilk ön gözlemlerini heyecanla bildirmişlerdi. Bu cismin bize uzaklığı ise Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin 132 katıydı, başka bir deyişle bu cisim bize Plüton'dan 4 kat daha uzaktı. Şimdi ise bu cismin yörüngesi ve uzaklığı doğrulanarak, Güneş Sistem'inde gözlemlenen, Dünya'ya en uzak cisim olduğu kanıtlandı.

Planetoit (bir küçük gezegen veya Güneş yörüngesindeki bir asteroid gibi küçük bir uzay cismi) resmi olarak 2018 AG37 olarak biliniyor ancak, aşırı uzakta olan bir başka planetoit olan ve Farout (Çok Uzakta) takma ismi verilmiş olan 2018 VG18'in bulunmasından sadece aylar sonra bulunduğu için "Farfarout" (Çok Çok Uzakta) takma adını da taşıyor.

Ekip, planetoitin 400 kilometre genişliğinde olduğunu tahmin ediyor ve bu da eğer buz açısından zenginse kendisini bir cüce gezegen için en alt sınıra yerleştiriyor. Cisim ilk olarak 2018 yılında belirlenmiş olsa da, yapılan dokuz gözlem ile planetoitin hareket ettiğinin doğrulanması ve yörüngesi hakkında bilgi edinilmesi için iki yıl geçmesi gerekti.

Farfarout'un bulunuşu Güneş Sistemimizin daha uzak bölgelerini gözlemleme yeteneğimizin giderek ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bu uzak cisimlerin bazıları oldukça büyük olsa da, Güneş'e olan uzaklıkları sebebiyle çok soluk kalıyorlar. Ayrıca ortak-kaşif Dr. David Tholen'in söylediğine göre Farfarout'un Güneş çevresinde yörüngesini bir kez tamamlaması bir milenyum sürüyor. Bu uzun yörünge yüzünden de cismin yörüngesinin doğrulamaları için yapılan gözlemler yıllar sürmek zorunda kalıyor.

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