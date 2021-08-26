Güneş Sisteminin En Hızlı Asteroidi Keşfedildi: 2021 PH27

Astronomlar, Güneş Sistemi'nin çevresinde çok hızlı ilerleyen, oldukça sıra dışı bir asteroit keşfettiklerini açıkladılar. 2021 PH27 ismi verilen asteroit, Güneş'e en yakın olduğunda ısısı 900 dereceye kadar yükseliyor!