Güneş Tutulması Arkasında İz Bıraktı

Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen Güneş tutulması atmosferde bir "iz" bıraktı.

Güneş Tutulması Arkasında İz Bıraktı
Fotoğraf: Bernd Thaller

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Güneş Tutulması Arkasında İz Bıraktı

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