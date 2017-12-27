Güneş Tutulması Arkasında İz Bıraktı
Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen Güneş tutulması atmosferde bir "iz" bıraktı.
Güneş tutulması kendi başına çok da nadir bir olay değildir. Ay her 18 ayda bir Güneş'le Dünya'nın arasına geçer ve yeryüzünün bir yerinde Güneş tutulması gerçekleşir. Ancak bu yıl gerçekleşen "Büyük Amerikan Tutulması" özellikle çok fazla yerleşik alanın üzerinden geçmesi bakımından eşsiz bir tutulmaydı. Amerika'yı Oregon'dan Güney Carolina'ya kadar gezen tutulma, bir çok yeni bilimsel gözleminde gerçekleşmesine yardımcı oldu.
Norveçli Tromso Üniversitesi ve MIT'nin Haystack Rasathanesi'de çalışan araştırmacılar 2,000 adet algılayıcı kullanarak tutulmanın atmosferde yarattığı tuhaf etkileri gözlemlediler. Daha önce teorize edilen bir fenomen olan "yay dalgaları", bu araştırma sayesinde gözlemlendi. Tutulmanın oluşturduğu bu izlerin atmosfer ile ilgili bir çok karmaşa ve sırrı otadan kaldırmakta yardımcı olacağı söyleniyor.
Ay'ın Güneş'ten gelen ısı enerjisini bölgesel olarak kesmesi ve ani ısı değişimine sebep olması, atmosferde bir dalga izi oluşmasına sebep oluyor. Tıpkı bir teknenin arkasında v şeklinde bir iz bırakması gibi, tutulma da arkasında yay şeklinde bir iz bırakıyor.
Bilim insanları bu araştırmadan topladıkları veriler sayesinde atmosferin davranışlarını ve katmanlara arasındaki bağları çok daha iyi anlayacaklarını söylüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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