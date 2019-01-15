Güneş'in Akıbeti "Kristalleşmek" Olabilir
Güneş'i ve binlerce yıldızı bekleyen son hakkında farklı bir görüş ortaya atıldı
- Doğan Kürşat Aktaş
Güneş'in akıbeti hakkında belirli görüşler kabul görmüş olsa da yeni bir araştırmanın sonucu, çevresinde döndüğümüz yıldızı ve binlerce diğer yıldızı bekleyen son hakkında çok daha ilginç bir görüyü öne sürüyor.
Bu, tuhaf bir bilim-kurgu senaryosu değil. Nature dergisinde yayınlanan araştırma, Güneş'in sonu hakkında daha önce ortaya atılmamış bir iddiayı içeriyor. Bildiğiniz üzere Güneş'in milyarlarca yıl sonra kızıl bir deve dönüşerek Dünya dahil olmak üzere tüm iç gezegenleri yutacağı astronomlar tarafından öngörülüyor. Ancak bunun ardından Güneş'in sadece küçülerek bir beyaz cüceye dönüşeceği düşünülüyordu. Söz konusu araştırma, bu öngörülerin ötesini de aydınlatarak Güneş'in beyaz cüce evresinin ardından enerjisini yavaşça tüketerek dev beyaz bir kristale döneceğini iddia ediyor.
Birleşik Krallık'ta bulunan University of Warwick's bünyesinde fizik bölümünde çalışan Pier-Emmauel Tremblay, bu bulguları şu cümlelerle değerlendiriyor:
"Tüm beyaz cüceler, evrimlerinin bir noktasında kristalleşecekler ancak bazı büyük beyaz cüce sınıfındaki yıldızlar bu sürece daha hızlı bir geçiş yapıyor. Bu, galaksimizde bulunan milyarlarca yıldızın bu süreci halihazırda geçirdiği anlamına geliyor ve bu yıldızlar, artık gökyüzünde dev kristaller halinde bulunuyor. Güneş'in ise on milyar yıl sonra bir kristal cüceye dönüşeceğini tahmin ediyoruz."
Tremblay'ın yönetimindeki astronomi ekibi, Avrupa Uzay Ajansı'na ait olan Gala uydusu aracılığıyla gezegenimize 300 ışık yılı uzaklıkta bulunan 15.000 adet potansiyel beyaz cüceyi analiz etti. Çalışma, daha önceden yapılan ve beyaz cüce yıldızların temelde sıvı bir formdan tamamen katı bir forma dönüşeceğini öngören çalışmaları da destekliyor.
Tremblay, sözlerine şu şekilde devam ediyor:
"50 yıl önceden değişik parlaklıklarda görülen beyaz cücelerin sayısında bir artış yaşanacağı öngörülmüştü. Kristalizasyon sürecinin galaksi genelinde yaşadığı artış ile bu görünün gerçekleştiğini ancak şimdi görebiliyoruz."
Ölüm, bazen güzellik kavramı ile birlikte anılıyor, özellikle konu yıldızlar ve diğer kozmik cisimler olduğunda. Yine de herkesin Güneş'in ölümünün en çok konuşulan evrelerinden olan kızıl dev safhası ile beraber gezegenimizin yutulmasını pas geçmek isteyeceği açık. Gezegenimizin yaşam kaynağı olan yıldız, yaklaşık beş milyar yıl sonra bir kızıl deve dönüşecek ve Dünya'daki yaşam kesin bir son ile karşı karşıya olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın