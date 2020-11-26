Güneşin çekirdeğindeki nükleer füzyon ilk kez doğrudan analiz edildi

Bilim insanları ilk kez Güneş'in çekirdeğinde meydana gelen nükleer füzyon türünü doğrudan ölçebildiler. Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, CNO döngüsü olarak da bilinen nükleer füzyon reaksiyonunun doğrudan ölçülmesi, 1930'lu yıllarda ilk kez hipotez olarak ortaya atılan önermenin de, doğrudan ispatlanmasını sağladı.
Nötrinolar Yakalanarak İncelendi
Massachusetts Üniversitesi Amherst basın açıklamasına göre , Güneş'in füzyonunu incelemeye yönelik geçmişteki girişimler dolaylı kaynaklardan uyuşmayan verilere yol açmıştı. Bununla birlikte, bu yeni çalışma, nötrinoları yakalayarak doğrudan kaynağa ulaşılmasını sağladı. Nötrino, Güneş'in çekirdeği tarafından sürekli olarak ateşlenen ve genellikle doğrudan Dünya'nın içinden geçen son derece küçük atom altı parçacıklar.
100'den Fazla Bilim İnsanı Bir araya Geldi
İtalya'daki bir yeraltı tesisi olan Borexino dedektöründe bir araya gelen, 100'den fazla bilim insanından oluşan ekip, Güneş'ten gelen bu CNO nötrinolarını tespit etmeyi başardı.
Yeni keşif, önümüzdeki ay hizmet dışı bırakılması planlanan Borexino dedektörünün ömrünü uzatmakla kalmadı, aynı zamanda bilim adamlarının kozmos araştırmalarını da canlandırdı.
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