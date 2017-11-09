Güneş'te Ortaya Çıkan İlginç Görüntü

Güneş'te tespit edilen ilginç bir karanlık ve yanındaki dairesel şeritler, bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Güneş'te Ortaya Çıkan İlginç Görüntü

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