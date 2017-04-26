Güney Kore seçimlerinde yaratıcı reklam
Güney Kore başkan adayı, seçim kampanyası için sıra dışı bir yol izledi ve bakın ne yaptı!
Politikacılar, genç oy verenler ile iletişim kurmak için neler yapabilirler? Verilen sözler, konuşmalar ve geriye kalan tüm çabalardan daha etkili bir yöntem olabilir mi? Eğer Güney Kore başkanlık adayı Moon Jae-in iseniz, geçerli bir yol olarak Starcraft'ı kullanabilirsiniz. Belki de bundan daha ilginç olan şey, Moon Jae-in'in gerçek ve son anketlere göre seçilme ihtimali yüksek olan bir aday olması.
Moon Jae-in, seçim blogunda oyun için iki bedava harita yayınladı ve Starcraft'ı çok seven ülke için oldukça mantıklı bir karar olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Ancak bu haritalar için büyük bir çaba gösterilmiş değil. Kotaku'nun söylediğine göre harita, zaten var olan bir haritanın içerisindeki bütün minerallerin ortada "1 Moon Jae-In" yazacak şekilde yerlerinin değiştirilmiş hali. Haritalar çok yaratıcı olmasa da, fikrin yaratıcılığını kabul etmek gerek...
Levent Öztürk
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