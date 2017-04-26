Güney Kore seçimlerinde yaratıcı reklam

Güney Kore başkan adayı, seçim kampanyası için sıra dışı bir yol izledi ve bakın ne yaptı!

Güney Kore'de ilginç seçim kampanyası...

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