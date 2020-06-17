Günlük Koronavirüs Vaka ve Can Kaybı Sayıları Açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs vakalarının ve vefatların sayılarını açıkladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Son 24 saat içerisinde yapılan 52.901 yeni test sonucunda, 1.429 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte yaşanan can kayıplarının sayısı, 19 olarak açıklandı. Böylece toplam vaka sayımız 182.727'ye, toplam can kaybı sayımız ise 4.861'e ulaşmış oldu.