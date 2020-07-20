Güvenli Hava Ulaşımı İçin Dijital Hava Akışı Simülasyonları Kullanılabilir

Dassault Systèmes'te Havacılık ve Savunma endüstrisine liderlik eden David Ziegler, yeni normale dair görüşlerini ve önerilerini açıkladı. Ziegler'e göre, tekrar faaliyete başlayan havayolları ve havaalanları, uçak kabininde hava akışı ve virüs yayılımını etkili bir şekilde simüle edebilir. Ayrıca sanal bir model üzerinde çalışarak güvenlik prosedürlerini yeniden tasarlayıp test edebilir.