Güvenlik Kamerası, Güvenlik Yerine Evinize Hırsızı Getirebilir

Bazı güvenlik kameralarında keşfedilen ciddi bir açık, hırsızların evde olup olmadığınızı anlamasına yardımcı olabiliyor. Bu durum, hırsızlar için adeta bir açık davet olarak görülebilir.

Güvenlik Kamerası, Hırsızı Size Getirebilir

Modern teknoloji, evinizde olmadığınız zamanlarda bile evde olup bitenleri takip etmenize izin veriyor. Ancak güvenlik sorunlarını göz ardı ederseniz, ekstra güvenlik yerine hırsızlara davetiye çıkarabilirsiniz.

Evinizi korumayı amaçlayan güvenlik kameraları, bazı açıklar nedeniyle evde olmadığınızı hırsızlara gösterebiliyor. Londra'daki Queen Mary Üniversitesi ve Pekin'deki Çin Bilimler Akademisi'nden güvenlik araştırmacıları, IP ev güvenlik kameraları üzerinde bir inceleme gerçekleştirdi. Testlerde 360, Nest, Netgear, Hikvision ve XiaoMi gibi firmaların doğrudan internete bağlanan, bilgisayara ihtiyaç duymayan kameralarına yer verildi.

Kameraların yayınladığı içerik, bulut üzerinden yalnızca kameranın sahibi tarafından görüntülenebiliyor. Ancak kötü niyetli taraflar, aktarılan veriyi pasif olarak izleyebiliyor ve veri aktarım yoğunluğuna bakarak evin dolu olup olmadığını tahmin edebiliyor. Eğer buluta daha fazla veri gönderiliyorsa, videoda hareket eden nesneler aktarım boyutunu büyütüyor ve dolayısıyla evin dolu olduğu anlaşılıyor. Takıma göre hırsızlar, veri aktarımını izleyerek oturma, koşma gibi belirli tür hareketleri bile anlayabiliyorlar.

Yani kötü niyetli bir kişi, evin dışında oturup, karşıya yükleme hızını takip ederek, evin boş olup olmadığını anlayabiliyor. Burada bağlantı hızını takip etmenin kolay bir iş olmadığını belirtmek gerekiyor. Sonuçta böyle bir güvenlik açığının bulunması, önlem almayı gerektiriyor.

Kamera üreticileri, ihmal ettikleri bu sorunu giderene kadar kameranın önüne metronom, saat gibi hareket eden bir nesne koymak, veri aktarımını rastgele hale getirerek bu tür gözetlemelerin işini zorlaştırabilir.

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