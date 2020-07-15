Güvenlik Kamerası, Güvenlik Yerine Evinize Hırsızı Getirebilir

Bazı güvenlik kameralarında keşfedilen ciddi bir açık, hırsızların evde olup olmadığınızı anlamasına yardımcı olabiliyor. Bu durum, hırsızlar için adeta bir açık davet olarak görülebilir.