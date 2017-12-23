Güvenlik Robotu K5'i İşten Attılar

Bir hayvan barınağında güvenliği sağlamakla görevli olan K5 isimli robot, işleri karıştırınca "kovuldu"

Güvenlik robotu işten atıldı!

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