Güzel Haber: Parolalar Tamamen Ortadan Kalkabilir

Parolaların sonunda ortadan kalkacağını senelerdir konuşsak da, bunu henüz tam olarak görmedik. Ancak parola yöneticileri, parola unutma ve güvensiz parola derdini büyük ölçüde ortadan kaldırmış durumda. Şimdi ise bir güvenlik firmasına göre şirketler, parolaları terk etmek üzere.
Okta'nın ürün başkan yardımcısı Joe Diamond'a göre şirketler, parolaların yönetiminden kaynaklanacak sorun ve tehlikeleri artık hoş görmek etmek istemiyorlar. Diamond'a göre şu anki trend, parolaların bizzat kendisinin bir sorun olduğu anlayışı ve bundan dolayı kuruluşlar, "parola yönetiminin karmaşık yapısından tamamen kurtulmak istiyorlar".
Okta'ya göre erişim yönetiminin geleceğinde tekli oturum açma (SSO) çözümleri yer alacak. Bu çözümler, parmak izi veya yüz tanımayla oturum açmaya izin veriyor ve parolayı gereksiz hale getiriyor.
Firma, her yıl düzenlediği Oktane konferansını Corona virüsü salgını nedeniyle iptal etse de, çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek ürün paketindeki güncellemeleri tanıttı. Bu kapsamda ortaya çıkan Okta FastPass, tüm cihazlarınızda parolasız oturum açmayı kullanmanızı sağlıyor. Yönetimli ve yönetimsiz sistemlerde kullanılabilen bu çözüm, özellikle kuruluşlarda kötü parolalardan dolayı oluşan riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
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