Güzel Haber: Parolalar Tamamen Ortadan Kalkabilir

Parolaları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik yenilikler, iddialı bir biçimde geliyor.

Parolaları Tamamen Ortadan Kaldırabilirler

Parolaların sonunda ortadan kalkacağını senelerdir konuşsak da, bunu henüz tam olarak görmedik. Ancak parola yöneticileri, parola unutma ve güvensiz parola derdini büyük ölçüde ortadan kaldırmış durumda. Şimdi ise bir güvenlik firmasına göre şirketler, parolaları terk etmek üzere.

Okta'nın ürün başkan yardımcısı Joe Diamond'a göre şirketler, parolaların yönetiminden kaynaklanacak sorun ve tehlikeleri artık hoş görmek etmek istemiyorlar. Diamond'a göre şu anki trend, parolaların bizzat kendisinin bir sorun olduğu anlayışı ve bundan dolayı kuruluşlar, "parola yönetiminin karmaşık yapısından tamamen kurtulmak istiyorlar".

Okta'ya göre erişim yönetiminin geleceğinde tekli oturum açma (SSO) çözümleri yer alacak. Bu çözümler, parmak izi veya yüz tanımayla oturum açmaya izin veriyor ve parolayı gereksiz hale getiriyor.

Firma, her yıl düzenlediği Oktane konferansını Corona virüsü salgını nedeniyle iptal etse de, çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek ürün paketindeki güncellemeleri tanıttı. Bu kapsamda ortaya çıkan Okta FastPass, tüm cihazlarınızda parolasız oturum açmayı kullanmanızı sağlıyor. Yönetimli ve yönetimsiz sistemlerde kullanılabilen bu çözüm, özellikle kuruluşlarda kötü parolalardan dolayı oluşan riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'in fragmanı yayında! Aşk 101 konusu nedir?
A101 9 Nisan 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler yer alıyor
Yeni sınıf İblis Avcısını ücretsiz açma fırsatını kaçırmayın
Pera Müzesi Kütüphane Haftası'nı dijital yayınları ile kutluyor
Günün En çok Okunanları
En İyi Tek Oyunculu Oyunlar
Intel'in yeni kralı Core i9-10980HK ve Yeni Core H Ailesi Tanıtıldı!
Firefox'un Büyük Hatasını Twitter Buldu
iOS 14 Duvar Kağıtları ve Kişiselleştirmeleri Göründü
COVID-19 Salgınının Başından Beri Siz de Garip Rüyalar Görüyor musunuz?

 

 