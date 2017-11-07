Hack Sayesinde 35.000 Harfli Tweet Mümkün Oldu
Eğer 280 harfli tweet'lerin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, 35.000 karakterli tweet'leri gördükten sonra Twitter'a bir daha geri dönmeyebilirsiniz.
Twitter son zamanlarda karakter/harf limitini arttırmak için deneyler gerçekleştiriyordu. 140'tan 280'e geçişi olumlu karşıladıysanız, bu haber hoşunuza bile gidebilir, ancak nefret ettiyseniz, bu haber sizi daha da üzebilir. İki Alman kullanıcı Twitter'ın harf limitini hack'lemeyi başardı ve maksimum karakter sayısını 35,000'e çıkardı.
Hafta sonu Twitter kullanıcısı HackneyYT ile birlike çalışan Timrasett , buldukları açık sayesinde 35,000 karakterden oluşan anlamsız bir harfler karmaşasını tweet'ledi. En başta sonsuz gibi görünen tweet'ten önce ikili şöyle bir tweet paylaşmıştı:
"Millet! @Timrasett ve @HackneyYT harf limitini geçebiliyor! Bize inanmıyor musunuz= Buyrun işte 35k harfli kanıt."
Timrasett daha sonra özür diledi ve devasa tweet'i sildi, amaçlarının sadece Twitter'ı hack'lemenin ne kadar kolay olduğunu göstermek olduğunu söyledi. Söze katılan HackneyYT, ikilinin platformda açık aramaya devam edeceğini söyledi.
İkilinin, Twitter'a ait otomatik-kırpma URL sisteminde nasıl bir açık buldukları bilinmiyor. Paylaştıkları tweet ardından ikili kısa bir süre için ban'landı, ancak şu an hesapları tekrar açılmış durumda.
Twitter ise yaptığı açıklamada, buna benzer bir olayın yaşanmaması için gereken adımları çoktan attıklarını söyledi, ve ileride bu tip hatalar keşfeden kullanıcıların ödül sistemine başvurmalarını rica etti.
Ali Ruhi Öztürk
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